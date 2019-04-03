郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

【文／黃琴雅】

身為一位企業老闆，大多會專注在本業，不太需要跟社會大眾有所互動，但郭董這麼積極地與社會連結，近來又貼出一張和川普的合照，底下寫說「選舉不是唯一的寄託」，令人霧裡看花。這位大老闆是否要成為「台灣川普」？藍綠參選人開始緊張了。

郭台銘的個人臉書粉絲專頁成立後，至今圈粉15萬人。翻攝自郭台銘臉書 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘要參選二○二○年總統？這項傳聞近日已在政商界傳得沸沸揚揚。四月一日，鴻海股價率先表態，以漲停來慶祝。看來郭董一出，已讓國、民兩黨候選人相形失色。

首先拋出郭台銘參選總統話題的是文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸，他在三月二十八日晚上在臉書爆料：「國民黨可能徵召郭董出馬角逐總統寶座。」隔兩天，杜紫宸繼續讚美郭董不僅是美中台三地可以接受的人，年輕粉絲又很多，似乎在為郭董參選總統做熱身。

做為全球代工龍頭大廠鴻海的老闆，郭台銘的一舉一動原本就受到關注，尤其他在一月三十日開設鴻海官方認證的個人臉書粉絲專頁後，至今有十五萬名粉絲，粉專話題也比政治人物的活潑有趣。郭台銘會在粉專發布消息，像他近來積極行銷台灣農業、推動人工智慧（ＡＩ）等，或是「訂正」新聞報導，用自己的臉書創造話題。

值得玩味的是，以郭董霸氣個性，無論是開記者會炮轟微軟控告鴻海未達成專利授權一事，或稱報紙報導偏頗要退報，甚或直指電視台名嘴「亂講」等，他都立刻透過臉書回擊與澄清，但他卻未正式回應杜紫宸點名他參選一事，令外界好奇郭董真的有考慮參選。

〈完整內容請見新新聞1674期〉