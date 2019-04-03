藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

【文／李若冰】

高雄市長韓國瑜拋出「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」惹猜想，「郭台銘＋韓國瑜」的參選組合浮上檯面。國民黨一旦確定徵召郭台銘，朱立倫傻眼，王金平錯愕，「蔡賴配」相形失色。民進黨面對沒有政治包袱的非典型候選人，恐難以找到攻擊著力點。

3月中旬，郭台銘（左）特別到高雄軟體園區簽訂合作備忘錄，大力相挺韓國瑜（右）。 翻攝自韓國瑜臉書 分享 facebook

三月二十七日，高雄市長韓國瑜七天訪中行程接近尾聲，一早韓國瑜從廈門會議酒店出發時，被隨行媒體群訪問到「是否參選總統大選」一事時，他語帶玄機地回應「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，隨即匆匆離去。

「韓國瑜現象」背後的台商身影

「老鼠偷拖鞋，大的在後面」此語所指為何？一時間眾說紛紜。據韓流粉絲台商圈流傳一則出自「浮雲視角」的評論指出，「老鼠」應是指藍綠各方想角逐總統大選的政治人物，可以確定韓國瑜口中這位「大的」應該就是郭董。

「韓國瑜現象」背後有著千絲萬縷的台商勢力與利益。上海、廈門、深圳、廣州四位台商會長加入高雄市兩岸小組。上海台商協會三月十二日大陣仗到高雄拜訪韓國瑜，助陣「愛情摩天輪」，返回上海旋即舉行「上海市高雄同鄉會」成立大會。

上海台商協會會長李政宏、台企聯常務副會長兼發言人葉惠德都是高雄人，也都擔任同鄉會的榮譽會長。上海市高雄同鄉會辦的首宗大事，就是把裝滿大樹金鑽鳳梨、燕巢蜜棗、芭樂，還有美濃台農二號木瓜的貨櫃，走小三通，在廈門快速通關後，陸運接駁到上海。

而兼具國民黨中央委員身分的哈爾濱台商協會常務副會長徐正文，自稱自費一二○萬元新台幣刊登公車廣告，力挺韓國瑜選總統的「超級韓粉」。而徐正文更公開角逐新北市汐止區立委，挑戰現任時代力量立委黃國昌。

〈完整內容請見新新聞1674期〉