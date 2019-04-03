【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

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中華民國第十五任總統選舉是第七次直接民選的總統，也將是前所未見、變化多端的一次，「黑馬」一匹接一匹地衝出來。

藍營人氣天王韓國瑜才在「萬民擁戴」下，似乎被形勢推著「不得不」代表國民黨出征。不料「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，更大尾的郭台銘又成了藍營新救星。中國台商圈許多人更力拱郭韓搭檔參選。

郭董真會成為台灣的川普嗎？他還沒正式表態，鴻海股價率先表態，開出漲停慶祝行情。

如果郭台銘要代表藍營出征，藍營得先處理一個問題：郭董不是國民黨員，雖然立場一致，但怎麼合作還得費思量。之前吳敦義有意徵召韓國瑜參加初選，但總不能徵召「黨友」初選。

中國台商圈許多人力拱郭韓搭檔參選。翻攝自郭台銘臉書 分享 facebook

國民黨還得思考一個問題：郭台銘、韓國瑜雖然有人氣，但黨內原本已按遊戲規則準備好要參賽的天王與太陽們士氣必然受挫、怨氣上升，黨內矛盾也加劇。天王、太陽們都滿腹怨氣，這個黨要怎麼把口口聲聲宣稱的「團結」落實？黨的戰鬥力難道不會受損嗎？

民進黨也遇到同樣的問題。賴清德依然表示要走完初選程序，還不願接受和蔡英文搭檔參選。原本蔡賴配的夢幻組合恐變成英德大戰。民進黨本身就是以派系為基礎的政治團體，蔡賴鬥必然就會出現派系選邊對決。這恐怕又是一場腥風血雨。

〈完整內容請見新新聞1674期〉