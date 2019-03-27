柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

【文／李佳穎、徐炳文、張家豪】

柯文哲、韓國瑜兩位直轄市長的市政滿意度，不如在總統選戰民調中擁有高人氣，不滿意者的比率比其他四都都多；總統之路從大本營開始受挫，對兩人和他們的支持者而言，可不會是什麼好消息。

去年底新上任的縣市首長將於三月底屆滿三個月，其中台北市長柯文哲與韓國瑜都可望角逐二○二○年總統大選。然而，兩人的施政滿意度卻不如檯面上的高人氣，不滿意者是六都當中最多，若未能「做好做滿」，恐怕引發負面觀感。

台北藍綠選民持續「黑柯」？

根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調進行的六都市長施政滿意度調查顯示，分別有四五．五％及三二．四％的市民不滿意柯文哲及韓國瑜的市政，且分別有四七．五％及三五．五％的市民認為市政建設沒有進步。市民對其施政不滿意的比例分居六都倒數第一、第二。

柯施政滿意度隨年齡成兩極發展。本刊資料 分享 facebook

與二○一七年底相比，柯文哲的施政滿意度下降，不滿意度上升。然而，柯文哲在二十至二十九歲之間仍有八一．五％高支持度，在三十至三十九歲之間亦獲得六四．八％支持，皆高於總體平均。

可以發現滿意者以教育程度大學以上、四十歲以下及政治立場偏綠及中立的市民居多，這也正是「柯粉」的特徵。去年台北市長投票給丁守中與姚文智的市民，有八成至八成五不滿意他的表現，顯見選戰時的分野並未隨著當選後化解。

柯文哲於一四年當選後，就積極兌現百日柯Ｐ新政，拆除忠孝西路公車專用道讓市民印象最深。而至今連任三個月，柯文哲的新聞圍繞著總統大選的口水戰，沒有太多新的施政亮點。在這段時間內，還有兩場立委補選，且他都有支持的候選人，這都讓他的輿論焦點脫離施政表現。

韓國瑜（左二）上任百日，年輕選民感受不到他為高雄帶來進步。高雄市政府提供 分享 facebook

時代力量市議員黃郁芬表示，台北市的市政過去被認為在公宅、托育及交通政策上，比起其他縣市有更多突破與進展，願意聆聽年輕人的聲音；但在第二任期時，負責公宅的都發局長林洲民因大巨蛋爭議下台，政策推動暫緩，且觀感不佳。

〈完整內容請見新新聞1673期〉