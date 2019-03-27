賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

【文／白映祿】

英德初選的意義，在於總結過去民進黨執政三年的路線，所以選民可能會看到英德在辯論上針對一例一休、深澳電廠或年金改革等民進黨飽受攻擊的議題交鋒；到底蔡英文與賴清德的責任是三七開？還是六四？或五五對開？

三一六立委補選甫落幕，民進黨就展開總統初選登記。多數民進黨人還沒有從補選的喜悅或悲傷中清醒，不料三月十八日早上一上班就來一個震撼彈──賴清德無預警登記民進黨總統初選。而之後總統蔡英文也在出訪南太平洋前完成登記，「英德對決」正式登上擂台。

嘴裡喊「團結」，手上丟爛泥

這場初選是台灣直選總統以來，首度現任總統進入提名初選模式。支持群眾紛紛選邊站，而黨內菁英與各派系，有人表態，有人態度曖昧，唯一的共識是所有人嘴巴都高喊「團結」，手中卻拿起泥巴往對方陣營丟。

進入初選模式需要經歷幾個階段：協調期、黨部或電視台舉辦辯論、民調決定勝負、最後整合階段，這是既定的民主形式初選過程。但因為蔡英文出訪，賴清德對外宣布在蔡英文出訪期間不會有公開競選活動，而黨中央成立的協調小組，第一次會議就決議讓協調期延長一周，民調階段也順延一周。

接任閣揆的蘇貞昌（右）由賴清德（左）勸進，卻未完全延續自己的政策。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

在二○一八年民進黨縣市長提名過程中，高雄、宜蘭、台南、嘉義也因為初選激烈，導致協調期延長一周，但一樣協調不成功，也無助面對初選所帶來的對立傷害。

這次的協調小組成員不同以往，以派系平衡為考量，陳菊本身為總統府秘書長，屬於新潮流系，蘇貞昌是行政院長，也是蘇系領導人，立法院總召柯建銘與蘇系結盟，桃園市長鄭文燦屬新系，黨主席卓榮泰出身謝系，而新、蘇兩派在黨內一直是聯盟的關係，同時也都是小英執政的要角。

上述這幾位協調小組的成員其實也是造成賴清德參選的主因之一。

〈完整內容請見新新聞1673期〉