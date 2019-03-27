專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

【文／晏明強、李順德】

國民黨主席吳敦義堅持徵召黨內最有勝算的人參加初選，不惜開罪已表態的參選人，引發王金平、朱立倫等人嚴辭批判。對此，他說只能裝沒聽到，「有時候有間斷性重聽也不錯」。他也對自己為黨辛苦籌錢、贏得選舉，付出卻被忽視不能釋懷。

國民黨總統初選爭議難解，黨主席吳敦義繼保留萬分之一徵召機會給高雄市長韓國瑜後，又提議可徵召不方便領表登記的人來參與初選競爭，引起已表態參與初選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平不滿。

對參選者傷害最小的「徵召」

吳敦義三月二十六日接受《新新聞》周刊專訪時強勢回應：「我已經選擇最沒有理由反彈的東西了，因為（大家）都要參加初選。」

吳敦義也進一步解釋說，徵召有好幾種型態，有一種是參加初選登記的人都完成初選過程，得到黨最高權力機構全代會認可，最後確定獲得提名。如果又有變動，廢掉原來的提名，再進行徵召，這就是讓最不適合的事情重演，當然很多人會有意見。

回憶剛接黨主席時找錢的艱辛，吳敦義心情有點激動。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

第二種徵召，則是在初選完成後，全代會決定提名前進行。吳說，可能有五個或六個人參與初選，若突然間又蹦出一個來，這種徵召可能會面臨一些質疑。但全代會本來就有權力根據主、客觀情況，選擇最有可能當選的人。由於最後仍須經全代會認可後提名，所以也不能算是違規；也許會有一點點爭議，但比提名後再廢掉，另行徵召好很多。

吳敦義指出，第三種徵召的情況是，如果有一個人選被認為是合適的，應該要讓他來參加初選，但這個人基於主、客觀因素不好主動來登記，那就由黨來特邀、鼓勵、徵召他來參加初選，這是最沒有爭議的做法，因為一起來參加初選完全公平。

他強調，黨有各種不同方案來選擇，但現在只能考慮第三種，因為政黨還是以獲勝為唯一目標，「選舉可沒有打成平手的」。

〈完整內容請見新新聞1673期〉