專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

【文／晏明強、胡宥心、郭宏治】

原來在擬角逐國民黨總統提名人中，民調居首位，朱立倫近來卻承受韓流壓力。他在接受《新新聞》專訪時，回答他對韓國瑜與韓粉的態度，也對他「願重啟核四」的說法做更詳細的能源政策解釋，同時也闡述他會如何處理年金改革問題。

國民黨總統初選情勢詭譎多變，原本民調領先黨內競爭對手，被看好可望獲得提名的前新北市長朱立倫，近日受藍營基層高漲的拱韓聲浪衝擊，加上黨主席吳敦義操作初選遊戲規則一變再變，被外界認為「以韓卡朱」意味濃厚，使得朱能否代表國民黨角逐明年總統出現莫大變數。

卸任新北市長後都在「上課」

面對漸趨不利的形勢，相較於前立法院長王金平怒批黨中央「若長者不仁，幼者就可不義」，朱立倫接受《新新聞》周刊專訪時卻仍顯得氣定神閒，沒有流露太多不滿情緒。

朱立倫只是一再重申，徵召與初選是定義完全不同的兩件事，國民黨若要徵召，黨主席、中常會就可以決策，決定了就大大方方徵召高雄市長韓國瑜，「事情就結束了，全黨團結一致，朱立倫也大力支持。」但如果要初選，願參與的人就來報名，公公平平地競爭。

朱立倫卸任新北市長後宣布參選總統，他認為自己合乎當前政治人物的選擇潮流。攝影／柯承惠 分享 facebook

對於韓國瑜訪港澳直接進入中聯辦拜會對岸官員引發爭議，朱一方面幫韓講話，認為中聯辦官員位階還比上不國台辦主任，見面也沒有什麼大不了，綠營炒作是大驚小怪，但他也直言，自己若到港澳雖不排斥與對岸駐港官員會面，但「不會走進對方辦公室」，很巧妙地點出韓處理敏感兩岸事務的火候還是不太夠。

朱立倫承認近幾年來台灣選民較喜歡民粹氣息的政治人物，但自己仍堅持腳踏實地所累積的政治根基、底蘊，同樣也能爭取到民眾的支持。在韓流強大壓力下，朱立倫試圖藉由自身深厚的財經素養、完整的行政歷練、豐富的兩岸與國際事務經驗等優點，與韓國瑜親和率真的風格有所區隔。

〈完整內容請見新新聞1673期〉