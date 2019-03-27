《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

【文／李佳穎、張家豪】

韓流訪中，賴神宣布參選，這兩個事件讓二○二○總統選舉態勢再度一變，高雄執政滿才剛百日的韓國瑜，民調不但壓制國民黨其他競爭者，勝過綠營的現任總統和前閣揆，甚至連以白色力量掀起浪潮的柯文哲都不是對手。

初春時節，台灣政局如天氣一樣多變。前行政院長賴清德於立委補選後火速投入民進黨總統候選人初選，被拱參選的國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪港澳深閩，行程中和香港、澳門中聯辦主任見面，並簽訂多筆大訂單，釋放「和平紅利」。兩人一舉一動都各自在兩黨內捲起風暴，也成為總統蔡英文出訪太平洋友邦時盤旋不去的熱帶低氣壓。

韓流五都第一，賴神僅保台南

韓流與賴神躍升，原本藍綠天王天后在韓、賴的擾動下，在二○二○逐鹿問鼎中的處境發生了哪些改變？《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調公司於三月十八日至二十二日，調查六都民眾對可能總統候選人賴清德、韓國瑜、蔡英文、柯文哲、朱立倫、吳敦義、王金平、張善政及周錫瑋的支持度與適任度，從中可以看出台灣政局在一個月間的遽變。

民眾認為賴清德、朱立倫最適任總統。本刊資料 分享 facebook

結果顯示，除了賴清德在台南市獲二九．七％的最高支持度，韓國瑜在其他五都支持度皆第一，整體以二一．四％領先支持度一六．六％的賴清德。排名接續是柯文哲、蔡英文及朱立倫。根據內政部統計，具有投票權的六都民眾已占全國六成八，六都選民總體意見已具相當代表性。

本次調查也問民眾上述人選的「適任度」，民眾可複選。結果賴清德一支獨秀，除了桃園及新北市，其他四都皆第一，整體以四三．九％領先朱立倫的三九．七％；支持度第一的韓國瑜，適任度卻只排第三，顯示其能力未獲相應認可。

民調分析顯示，韓國瑜和賴清德無論黨內初選及總統大選都占優勢。交叉分析後發現，泛綠支持者中有三七．九％支持賴清德，蔡英文只獲三○．五％的支持度；泛藍立場選民高達四六．七％支持韓國瑜當總統，遠超朱立倫二一．六％，已是藍營最強棒；柯文哲則已略顯疲軟。

韓國瑜（左）與劉結一（右）會面後，向媒體表示國父孫中山創立中華民國。高雄市政府提供 分享 facebook

近期韓國瑜一系列高調作為，似已透露主觀意願準備好選總統，也幾乎定調統獨議題將在明年總統大選戰到最高點。

〈完整內容請見新新聞1673期〉