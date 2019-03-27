【編輯室報告】「非典」的總統選舉

【文／編輯室】

韓國瑜以及賴清德是最獲得選民支持的兩個總統人選。這是本刊委託台灣指標民調針對六都民眾調查的最新結果。由於具有投票權的六都民眾占全國六成八，已具相當代表性。

才半年前，幾乎沒有人預料到總統大選會演變成今天的局面，鮮少人想到這兩隻黑馬會超越藍綠白的天王天后。如今，選民卻認為韓國瑜是他們最支持的總統人選，賴清德則是最適任總統者。

半年前，藍綠政治菁英都照既有遊戲規則走，只對一個「非典」的白色柯文哲頭疼；如今規則都被打亂了，也讓兩黨內部矛盾衝突不斷。本期國民黨兩大天王朱立倫與吳敦義都接受本刊專訪，深談黨內初選、徵召問題所引發的矛盾。而引爆矛盾的，就是另一個非典政治人物韓國瑜。

如今選民卻認為韓國瑜是他們最支持的總統人選，賴清德則是最適任總統者。高雄市政府提供 分享 facebook

賴清德參選讓民進黨憂喜參半。擔心蔡英文人氣低迷會敗選者，在賴神身上看到勝選希望，但也有人嗅到黨內山雨欲來的激烈鬥爭氣息，甚至憂心黨可能因此崩解。

不論兩黨建制派怎麼想，選民現在認為賴神比小英好，韓流勝過老太陽們。但是半年後他們的想法會再變嗎？

一個值得思索的現象是：柯文哲與韓國瑜皆受反建制選民擁戴而迅速崛起。但依本刊六都首長就職百日滿意度調查，對柯、韓兩人施政不滿的市民，占比卻是六都最高的。非典政治明星會很快被非典選民揚棄嗎？

〈完整內容請見新新聞1673期〉