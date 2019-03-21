【編輯室報告】賴神站穩深綠立場還不夠

賴清德的參選聲明重點在強調台灣主權。 攝影／柯承惠 分享 facebook 【文／編輯室】

「民進黨沒有贏，只是止血而已。」四席立委補選完畢，民進黨秘書長羅文嘉才發表一席「止血」、「團結」的談話，不料隔兩天，賴清德宣布角逐黨內總統提名，又讓民進黨面臨流血、分裂的可能。

從去年九合一敗選後，民進黨內要求蔡英文不要再連任的聲音陸續出現，因此賴清德參選的可能性也一直存在。西瓜偎大邊，若賴神當選機率高，同志與選民也可能「偎」。

不過賴清德是否已足以說服選民與同志？

他參選聲明的重點在強調台灣主權，不當第二個香港、第二個西藏。

他參選前先通知了陳水扁，參選後也表態要給予特赦。此外，也打電話給彭明敏尋求支持。

很明顯這些動作是在爭取深綠支持。但小英也才因對北京強硬而聲望上升，兩人對台灣主權的立場有何不同？特赦阿扁是小英遲未面對的，但這也是社會上具爭議性的。至於彭明敏等四人登報要蔡英文不要連任，還被譏為「老綠男」。

在顏色議題上表態並未能解決去年民進黨敗選問題。若賴神自認可代表民進黨勝選，應該對去年選舉、公投中被選民質疑的議題，提出不同於藍、白陣營的解決之道，並大聲為綠營立場辯論。

而這些議題同樣也是蔡英文沒能說服選民的。在未來一個月的民進黨內競爭中，賴蔡兩人可以為選民解答這些疑惑嗎？

〈完整內容請見新新聞1672期〉