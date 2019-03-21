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換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36新新聞

【文／晏明強】

二○一五年，朱立倫迫於黨內壓力換柱，四年後在民調仍領先藍綠檯面上其他對手下，卻可能淪為被換的苦主。親吳人士私下狠嗆：「這就叫『現世報』！一六年國民黨是在朱手中慘敗，憑什麼還能搭九合一選舉大勝的順風車，代表國民黨選總統？」

最近幾份支持度民調顯示，朱立倫（中）和韓國瑜的差距已在誤差範圍內。 攝影／郭晉瑋
最近幾份支持度民調顯示，朱立倫（中）和韓國瑜的差距已在誤差範圍內。 攝影／郭晉瑋
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前行政院長賴清德決定參與民進黨總統初選，挑戰現任總統蔡英文，直接感受「賴神」直球對決壓力的除了蔡英文外，前新北市長朱立倫竟也同受衝擊，原因是綠營恐換更強總統選將的效應，讓藍營選民力拱高雄市長韓國瑜出戰的聲浪愈發高漲，將不利朱爭取國民黨總統提名。

吳敦義的算計，大家都看得懂

朱立倫總統路上面臨的困境，還不僅黨內拱韓海嘯迎面而來，黨主席吳敦義堅持初選贏家未必穩獲提名，將保留萬分之一徵召韓國瑜的機會，更有如一座人為塑造的大山橫亙於前。雖然吳一直說，正式提名前啟動徵召，與四年前「換柱」情況不同，但黨內心知肚明，若全代會決議放棄初選獲勝者，改徵召韓國瑜，本質上就是換柱歷史重演，只不過「換朱」沒有當年換柱這麼粗暴而已。

朱立倫只怕作夢都沒想到，二○一五年他迫於黨內壓力進行換柱，四年後在民調仍領先藍綠檯面上對手的情況下，卻可能淪為被換的苦主。有親吳人士私下狠嗆說：「這就叫『現世報』！一六年國民黨是在朱手中慘敗，他憑什麼還能搭著九合一選舉大勝順風車，代表國民黨選總統？」

據透露，朱也非常清楚，當年換柱的後遺症必然是爭取總統提名的一大障礙，這幾年來他經常探訪前主席洪秀柱修復關係，雖然部分柱粉仍有不滿情緒，但洪已能諒解換柱是黨內集體行動，絕非朱一人的主觀操作。但朱完全沒想到的是，傷得最重的洪都願意放下，並無太多恩怨的吳、王，只因一口氣吞不下去，不惜用盡各種暗招，就是不想讓他獲得提名。

〈完整內容請見新新聞1672期〉

賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
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