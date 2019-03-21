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新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38新新聞

【文／胡宥心】

桃園市市長鄭文燦接受《新新聞》專訪強調：「蔡英文連任，才能讓台灣走在正確的道路上。」挺小英態度已然分明。這段時間以來，民進黨內主張換英的聲音不大。對於賴清德的挑戰，他也憂心在初選競爭火花難免，民進黨要因此付出無形的巨大成本。

鄭文燦認為，贏的策略或許很多，「但是不團結的民進黨是沒有機會的。」 攝影／郭晉瑋
鄭文燦認為，贏的策略或許很多，「但是不團結的民進黨是沒有機會的。」 攝影／郭晉瑋
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距離二○二○年總統大選剩不到一年，面對國民黨九合一以來的勢不可擋，及來勢洶洶的台北市市長柯文哲挑戰，民進黨政權保衛戰開打。就在黨內以為立委補選總算勉強止血時，行政院前院長賴清德忽拋震撼彈，挑戰總統黨內初選，撼動總統蔡英文連任定於一尊的地位。

蔡英文過去三年間形象過於模糊

桃園市市長鄭文燦接受《新新聞》專訪強調：「蔡英文連任，才能讓台灣走在正確的道路上。」挺小英態度已然分明。

「如果換一個人，結果是否會更好？」面對同屬新潮流的賴清德與帶領民進黨走過低潮的蔡英文，身為新潮流總召的鄭文燦說，這段時間以來民進黨內主張換英的聲音不大，他也憂心賴清德加入讓初選競爭火花難免，民進黨要因此付出無形的巨大成本。

賴清德登記時一番激昂演說，認為民進黨二○年將遭遇比○八年更險峻的局勢。鄭文燦也認為，此時民進黨的確遇到一個歷史性的困難，內外都是。執政上若干政策造成民意的流失，要讓支持者回來，需要做更多的改變。贏的策略或許很多，「但是不團結的民進黨是沒有機會的。」

「民進黨要如何讓支持者回心轉意？需要的不只是施政成績，還有蔡英文要找回原有的面貌。」鄭文燦說，蔡英文過去三年間形象過於模糊，領導角色沒被凸顯。他說，其實小英在陸委會主委、行政院副閣揆期間，一直到○八年領導民進黨、進一步成為國家領導者，歷經很多挑戰，也敗選過。原來的小英不是那樣怯懦，但成為總統後面貌卻變模糊。鄭文燦表示，當務之急是把小英敢於承擔的決策風格找回來，在重要改變時刻，她的方向、立場、主張都應該讓大家瞭解，讓人民知道，他們「要選擇的是怎樣的一位總統。」

民進黨明年政權保衛戰另一變數非柯文哲莫屬。

〈完整內容請見新新聞1672期〉

賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
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