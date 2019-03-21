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台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39新新聞

【文／黃博郎】

台南是賴清德政治發跡之地，也是他未來登上政治最高峰的根據地，這個深綠選區的立委補選，民進黨輸不起，賴清德更輸不起。民進黨在台南驚險保住深綠版圖，同時架搭了賴清德攀登政治高峰的階梯。

賴清德（左）從選前3周起直接站上前線，陪郭國文（右）掃街拜票，比自己過去選舉還累...
賴清德（左）從選前3周起直接站上前線，陪郭國文（右）掃街拜票，比自己過去選舉還累。 翻攝自賴清德臉書
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「民進黨剩最後一口氣！」這是行政院前院長賴清德在陪同台南立委補選候選人郭國文苦行拜票時的告白；「大家願意看到土生土長的本土政黨民進黨就這樣斷氣嗎？」這是前總統陳水扁號召泛綠團結的談話。民進黨在台南能驚險保住深綠版圖，無疑是悲情牌和危機牌奏效，讓分裂的選票回流，也促使更多泛綠選民出門投票因而扭轉局勢，同時架搭了賴清德攀登政治高峰的階梯。

阿扁表態讓反新潮流的選票回流

台南市立委第二選區向來被視為民進黨票倉，產業形態以農漁業為主。台南市市長黃偉哲在二○一六年立委選舉時，以七成六的超高得票率完封對手，但一八年九合一大選卻只拿到約四成選票，顯見票倉已出現破洞。

立委補選在對民進黨不利的氣氛下進行，不僅國民黨候選人謝龍介挾「韓流」效應步步進逼，又遇到陳筱諭脫黨參選分票，讓郭國文一路苦戰。謝龍介長年與前市長許添財、賴清德纏鬥，知名度相當高，此次挾韓流效應且複製韓國瑜「貨出去、發大財」模式，以農漁貨銷中的利益爭取基層選票，支持率節節上升，讓民進黨十分緊張。

不過真正影響這場戰局的不是謝龍介，而是脫黨參選的陳筱諭。民進黨原本評估陳筱諭將逐漸邊緣化，但顯然低估了她的能量。陳筱諭高舉「徵召不公」大旗脫黨參選，獲非新系力量的同情，又高掛「特赦阿扁總統」的選舉看板爭取扁迷認同，選前始終維持一成左右的民調支持率，對郭國文造成極大威脅。

〈完整內容請見新新聞1672期〉

賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
賴清德宣布角逐黨內總統提名。 攝影／編輯部
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