賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

【文／紀淑芳】

就在民進黨立委補選保住兩席，破解國民黨四席全拿的豪語，全黨鬆一口氣，全力準備蔡英文的黨內總統提名、選戰規畫之際，在補選中賣力助選的賴清德卻在補選後兩天宣布投入總統初選，「逼宮」蔡英文。民進黨不再是蔡英文定於一尊。賴神真的會是綠營的救世主嗎？他的表態又會如何牽動藍、白兩陣營的總統大選布局？

賴清德（中）在友人陪同下，登記民進黨內總統初選，正面挑戰小英。 攝影／柯承惠 分享 facebook

「還是被突襲了！」三月十八日一早，行政院前院長賴清德宣布參選二○二○總統黨內初選，蔡陣營核心第一時間反應是小英被突襲。黨內雖驚訝，卻也不能說完全沒預料到最壞的劇本終於出現了，畢竟這完全符合賴清德一貫單打獨斷的決策個性。原先蔡營期待的勝選方程式「蔡賴配」，幾乎提前宣告破局。

賴宣布參選後，黨內不少人不約而同想到二○一四年底的李全教事件。當年賴清德挾著高人氣連任成功，卻在議長選舉操盤踢到大鐵板，權威受到挑戰的他是可忍孰不可忍，公開質疑李全教賄選，拒進議會備詢長達近八個月。加上後來登革熱疫情升溫，賴的民調一度掉至歷史新低。「他的信條就是只要站在正義、價值的一方，拚了就會贏。」黨內人士回憶。

賴神又再「任性」一次

這次賴清德決定競逐總統的決定，據稱事先告知了隸屬的新潮流系，儘管新系大老苦心勸說，面對賴清德「鋼鐵般的意志」，最後無功而返。「賴幾乎是獨立做成的決定，他的使命感是外人無法理解的。」一位新系人無奈透露。

根據民進黨的初選時程，三月十八日到二十二日領表登記，四月二日初選協調截止，若協調不成，四日到九日舉行初選政見發表會，十日到十二日進行初選民調，四月十七日即公告總統提名人。

換言之，在未來一個月內，民進黨將籠罩在蔡賴相爭的烏雲罩頂。支持者陷入恐慌焦慮，黨內公職也承受空前表態壓力。

在賴清德拋出參選震撼彈之後，黨內固然有人期待蔡賴君子之爭，趁機把民進黨的問題拿出來曬一曬，並透過初選消除是不是推出最強候選人的爭議；但執政團隊畢竟食指浩繁，挺英勢力人心惶惶，甚至氣憤難平。

「立委補選好不容易士氣打起來，這個禮拜大家都準備看國民黨內鬨，結果竟然演這齣。」黨內挺英人士難掩被賴「暗算」的不平，大算賴的總帳：「當初叫你選台北市你不肯，選新北也不要；你想要當行政院長，就讓你當，大家就是依著你的各種任性……。」

曾經多次表明「二○二○年我支持蔡英文總統」的賴清德，何以打臉自己做過的承諾，放手一搏？

〈完整內容請見新新聞1672期〉