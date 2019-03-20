早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

【文／胡宥心】

《台灣旅行法》通過後，鄭文燦成首位「公開」踏入白宮的台灣民選首長，也成為新聞焦點。強調自己是支持總統蔡英文競選連任才訪美，但鄭文燦在美國受到的高規格接待，確實替後續訪美的柯文哲等有志大位者設下出訪障礙。

鄭文燦在白宮拍照po臉書，引發熱烈討論。翻攝自鄭文燦臉書 分享 facebook

桃園市長鄭文燦二月底進行十一天訪美行程，三月八日官方臉書po出一張他站在獲得諾貝和平獎的美國前國務卿赫爾（Cordell Hull，一八七一～一九五五）畫像前微笑的照片，讓眾人驚呆，打卡地點大剌剌標註在白宮，突破以往政治人物訪華府的再三低調。

強調艾森豪大樓是白宮一部分

《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）通過後，鄭文燦成首位「公開」踏入白宮的台灣民選首長。外界普遍認為在藍、白有意總統大位者陸續前往美國「考試」之際，鄭文燦、基隆市長林右昌等民進黨籍首長陸續搶先台北市長柯文哲訪美，除了時間點巧合，也不難看出美方對二○二○年台灣大選意向及安排的苦心。

鄭文燦接受《新新聞》專訪透露，他拜訪白宮、國務院、國防部行程全是美國在台協會（ＡＩＴ）安排，駐美代表處則協調智庫、僑宴、參眾議員見面等行程，而城市交流行程多由桃市府、台商、學者或是不同管道安排。

外界質疑他只是去行政大樓而非橢圓形辦公室（Oval Office）所在的白宮。「那棟就叫白宮，艾森豪大樓是白宮一部分。安檢也不是開玩笑，層層把關，若開放日至多在外面拍照。」鄭文燦說。

鄭文燦解釋，橢圓形辦公室是在西廂，只有美國總統才會在那裡會客；艾森豪大樓在西廂旁，是包括國安會等幕僚辦公地點，他在艾森豪大樓以科德爾．赫爾（Cordell Hull，美國第四十七任國務卿）為名的會議廳與美官員會晤。前新北市長朱立倫一六年選總統前也來過此，當時還操作一波宣傳。鄭文燦說，朱當時以總統候選人身分去考試，但他是支持總統蔡英文競選連任。

除了白宮，另外一站就是國務院。鄭文燦透露，他與國務院亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）及台灣協調處處長何樂進（Jim Heller）會晤，談台美經貿文化交流。結束後，ＡＩＴ、國務院東亞事務局主動在社群網站發布新聞。

〈完整內容請見新新聞1672期〉