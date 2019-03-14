兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

【文／張家豪】

中國全國人大台灣省代表上周提出贈送高雄市貓熊的建議，引發台媒熱議。從單邊談及兩制台灣方案、針對各族群量身定制統戰策略，到提案建立兩岸共同智庫等，中國從官方到民間的對台工作已愈來愈積極、細膩。

中國台灣省人大代表許沛提案贈送高雄市一對貓熊。 攝影／張家豪 分享 facebook

中國全國人大台灣省代表提議送高雄的貓熊來不來，竟成了台灣最熱的中國兩會新聞。此次兩會恰逢中國國家主席習近平對台拋出「習五條」之後，兩會涉台團組代表、委員除了討論「一國兩制台灣方案」，還提出大量關於加強兩岸交流、惠台的建議及提案。兩會委員、代表齊心執行習五條，中國對台統戰力道可說愈來愈強。

「求更大的同，存更大的異」

此次提議贈送台灣高雄市大貓熊的人大代表許沛祖籍台南，其曾祖父是十九世紀末赴中的清代台灣三十三位科舉進士之一許南英。許沛在此次兩會不只提議送貓熊，也接受立場親中的香港《中評社》專訪，對「兩制台灣方案」提出看法。她說，與香港相較，兩制台灣方案是「求更大的同，存更大的異」，甚至可以保留軍隊。

兩會除了多位涉台委員、代表談到兩制台灣方案，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津、中國軍事科學院首席專家王衛星也分別於兩會前夕，撰文討論兩制台灣方案。

屬於「中華全國台灣同胞聯誼會（台聯）」界別、全國政協委員李大壯也提案「建議設立兩岸民間共同智庫」。他建議在香港設立一個非營利民間研究機構，並邀請兩岸、港澳知名學者等共同參與，提案內容指出：「尤其將側重於兩岸統一前的組織籌備，和統一後的銜接安排。」

選擇將智庫總部設在香港，李大壯說，除了港澳的兩制經驗可供借鑒，也希望兩岸學者不受客觀環境限制放開來談。「談這麼重要的問題不要客套，而是要真話、實話。」李大壯說。

李大壯接受《新新聞》訪問時指出，若政協接受建議，他願穿梭協助，估計不到半年就可成立。他表示，這是落實習近平提出「民主協商」的方式之一。

〈完整內容請見新新聞1671期〉