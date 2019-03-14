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選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23新新聞

【文／蕭介雲】

空軍規畫採購六十六架全新F-16V戰機，待未來美方完成報價後，預計年底前將相關《軍事採購特別條例》草案與特別預算案送交國會。軍方人士初估，總金額可能落在二五○○億元上下。

F-16V與F-35戰機採購對照 資料來源：採訪整理。製表：蕭介雲。
F-16V與F-35戰機採購對照 資料來源：採訪整理。製表：蕭介雲。
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空軍規畫採購六十六架全新F-16V戰機，如果順利，最快可於二○二二年起開始交機。只是正值總統大選年，有台美中外部因素及內部政治因素攪動，引發「綁大選」聯想與批評風波。

可能落在二五○○億元上下

平心而論，F-16V屬四．五代強勢機種，採用先進APG-83 AESA雷達，具全環境精準打擊能力，增加三○％匿蹤性能，八成零組件與現有F-16A/B通用，後勤系統整合可望節約資源，形成即戰力，對提升空防與嚇阻能力效益顯著。

除了效益外，從核心的攻守交換比評估，F-16V優於同屬四．五代的俄羅斯Su-35戰機，略低於解放軍第五代隱形戰機殲-20。專家證實，F-16V配合國軍先進雷達網絡鏈結，可以在很遠就能「抓到」殲-20。

雖是好飛機，但有媒體推估，採購六十六架F-16V，將砸下三九○○億元新台幣的天價，引發「凱子軍購」批評聲浪。

誰都不喜歡被當凱子狠削。從近年國際採購比較，巴林已有使用F-16機種與後勤系統，採購F-16V平均單價約一．四六億美元；斯洛伐克不具F-16系統，加上後勤建置費用，採購F-16V平均單價為二．○七億美元。

「絕對不會是凱子軍購。」空軍高層鄭重澄清，美方約在四個月後才會報價，將低於媒體自行估算的三九○○億元，更不會高於巴林的價格，加上訓練與彈藥，可能落在二五○○億元上下。以此推估，平均單價應約為一．二二億美元。

對於為何不直接採購F-35的問題，空軍高階將領張大眼睛，做了個拍手的動作稱：「老美如果願意賣F-35，價格又合理，大家都會拍拍手，誰會不想買？」問題是美方已明確表達，短期內F-35建案「不要考慮、不用提出」。

〈完整內容請見新新聞1671期〉

新新聞編輯室
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