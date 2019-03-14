親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28新新聞

【文／張家豪】

馬英九從卸任總統至今堅持重啟核四，藍營表態參選總統的朱立倫從反核逆轉為擁核，民調也跟著上升，藍營若重返執政，將重啟核四幾乎可說拍板定案了。馬英九也展現出在國民黨重要政策方向上的「話語權」。

大選還沒開跑，擁核和反核的兩方，已經藉著監委、國會和公投案提出而打得火熱。當世界各國核能比重持續下降時，台灣卻和中國、俄國一道，逆著世界潮流擁抱核能。這股擁核的力量也將影響2020總統大選。

馬英九在2019民間能源會議，主張若藍營執政將重啟核四。 攝影／柯承惠
馬英九在2019民間能源會議，主張若藍營執政將重啟核四。 攝影／柯承惠
分享

「應該讓核一、核二、核三廠延役，核四廠重啟，以保證基載電力充裕，同時持續發展綠能並減碳，降低汙染。」「以核養綠減碳，現在的執政者不願做，就讓我們來做！」前總統馬英九三月十日在馬英九基金會、長風文教基金會聯合主辦的「二○一九民間能源會議」致詞時，明確宣示若藍營明年重返執政，將重啟核四的能源政策方向。

三「太陽」齊聚，藍營能源政策定調

看似這只是一場沒官方參與，對現行政策也無影響力的民間會議，發言的人又是不具官員身分的前總統，但當馬英九痛批蔡政府能源政策失當時，國民黨主席吳敦義及總統民調支持度領先的前新北市長朱立倫都坐在台下專心聆聽，現場更匯聚支持核能的專家學者、「以核養綠」公投推手黃士修，以及擔心廢核缺電的產業界代表，可說是國內擁核力量的一次總閱兵。

一位參與會議的藍營人士觀察後下了結論說：「國民黨四個太陽就有三個在場，以核養綠更有近六百萬人支持，加上重啟核四公投已經啟動，明年總統大選藍營重啟核四、減碳兼顧發展綠能的能源政策應該是定調了。」而馬英九從一六年卸任至今堅持不懈的重啟核四主張，之所以可望成為國民黨明年總統大選能源論述主軸，又與朱立倫態度轉變密切相關。

眾所皆知，朱立倫經常說：「沒有核安就沒有核電。」他長期以來對核電頗有疑慮。由於台灣四座核電廠，就有三座位在新北市，核廢料處理一直是困擾新北市府的難題。一一年福島核災後，台灣反核民意高漲，原本傾向反核的朱立倫，更不敢違逆民意同意核四運轉。

正因為包括朱立倫在內的藍營地方首長及藍委多不支持核四，迫使馬英九與閣揆江宜樺在一四年四月決定封存核四。對於過往這段決策過程，十日在民間能源會議上，馬強調封存是為台灣下一代保留能源選項，「封存也只是暫停運轉，並不是廢除，未來若經公民投票通過，即可重啟核四。」

〈完整內容請見新新聞1671期〉

新新聞編輯部
新新聞編輯部
分享

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

相關新聞

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

大陸研修生成金雞母 台灣高校向中國政治力低頭

2019-03-07 09:11

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-26 16:44

最新民調：逾五成想重啟核四 近七成拒收核廢料

2019-02-26 16:44

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-26 16:43

怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

2019-02-26 16:32

【編輯室報告】四十年讓小朋友長大了

2019-02-26 16:21

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:32

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

【編輯室報告】當年工潮救火員這次會被灼傷？

2019-02-13 15:27

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

【編輯室報告】認真生活 撐起台灣

2019-01-30 15:16

全民拚英文 雙語教育啟動 4年培養2000位師資

2019-01-23 16:15

賴神雙語實驗 台南小學師長原本擔憂 最終招生成長

2019-01-23 16:15

柯P組黨 想突破「人氣轉不出去、票進不來」困境

2019-01-23 16:15

柯文哲美中台關係論述有漏洞 赴美通得過考試？

2019-01-23 16:14

520後馬習可能再會 北京讓步一中各表？

2019-01-23 16:11

【編輯室報告】柯Ｐ能掌控反建制力量嗎？

2019-01-23 16:10
看更多

熱門文章

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

出道23年…佛系男神蘇志燮 想結婚了

2019-03-12 09:15

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

美麗五官佈著白斑 Winnie Harlow 接受自己最初的樣貌

2019-03-12 08:57

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

2019-03-11 15:14

網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

2019-03-12 14:27

Ella陳嘉樺：我的漂亮 來自於自我認同

2019-03-12 09:09

喝咖啡會心悸？搞懂咖啡知識 這樣喝更健康！

2019-03-13 15:17

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

果汁機、調理機、慢磨機有什麼差別？

2019-03-13 15:17

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

用乾果機、烤箱自製果乾 瘦身族必懂的技巧

2019-03-13 15:17

「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

2019-03-12 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top