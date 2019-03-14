馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

【文／張家豪】

馬英九從卸任總統至今堅持重啟核四，藍營表態參選總統的朱立倫從反核逆轉為擁核，民調也跟著上升，藍營若重返執政，將重啟核四幾乎可說拍板定案了。馬英九也展現出在國民黨重要政策方向上的「話語權」。

大選還沒開跑，擁核和反核的兩方，已經藉著監委、國會和公投案提出而打得火熱。當世界各國核能比重持續下降時，台灣卻和中國、俄國一道，逆著世界潮流擁抱核能。這股擁核的力量也將影響2020總統大選。

馬英九在2019民間能源會議，主張若藍營執政將重啟核四。 攝影／柯承惠 分享 facebook

「應該讓核一、核二、核三廠延役，核四廠重啟，以保證基載電力充裕，同時持續發展綠能並減碳，降低汙染。」「以核養綠減碳，現在的執政者不願做，就讓我們來做！」前總統馬英九三月十日在馬英九基金會、長風文教基金會聯合主辦的「二○一九民間能源會議」致詞時，明確宣示若藍營明年重返執政，將重啟核四的能源政策方向。

三「太陽」齊聚，藍營能源政策定調

看似這只是一場沒官方參與，對現行政策也無影響力的民間會議，發言的人又是不具官員身分的前總統，但當馬英九痛批蔡政府能源政策失當時，國民黨主席吳敦義及總統民調支持度領先的前新北市長朱立倫都坐在台下專心聆聽，現場更匯聚支持核能的專家學者、「以核養綠」公投推手黃士修，以及擔心廢核缺電的產業界代表，可說是國內擁核力量的一次總閱兵。

一位參與會議的藍營人士觀察後下了結論說：「國民黨四個太陽就有三個在場，以核養綠更有近六百萬人支持，加上重啟核四公投已經啟動，明年總統大選藍營重啟核四、減碳兼顧發展綠能的能源政策應該是定調了。」而馬英九從一六年卸任至今堅持不懈的重啟核四主張，之所以可望成為國民黨明年總統大選能源論述主軸，又與朱立倫態度轉變密切相關。

眾所皆知，朱立倫經常說：「沒有核安就沒有核電。」他長期以來對核電頗有疑慮。由於台灣四座核電廠，就有三座位在新北市，核廢料處理一直是困擾新北市府的難題。一一年福島核災後，台灣反核民意高漲，原本傾向反核的朱立倫，更不敢違逆民意同意核四運轉。

正因為包括朱立倫在內的藍營地方首長及藍委多不支持核四，迫使馬英九與閣揆江宜樺在一四年四月決定封存核四。對於過往這段決策過程，十日在民間能源會議上，馬強調封存是為台灣下一代保留能源選項，「封存也只是暫停運轉，並不是廢除，未來若經公民投票通過，即可重啟核四。」

〈完整內容請見新新聞1671期〉