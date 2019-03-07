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韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

選總統，吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19新新聞

【文／晏明強】

隨著韓國瑜可能「被」參戰，掀翻了綠白藍大咖們的算盤。近日多項民調顯示，韓國瑜現階段力壓已表態參選的蔡英文，以及可能參選的柯文哲，甚至國民黨內的太陽們都不敵韓流。且國民黨主席吳敦義也已表態，「保留萬分之一徵召的可能」。韓國瑜是否會成為那「萬分之一的可能」？

二月二十七日國民黨中常會正式通過總統初選機制，維持現行以民調七成、黨員投票三成方式來決定提名人選。正當黨內慶幸紛擾已久的遊戲規則爭議終於落幕，未料黨主席吳敦義又拋出「保留萬分之一徵召的可能性」，再次激化了藍營內部矛盾。

吳敦義雖極力澄清，總統初選就是依《國民黨員參加公職人員選舉辦法》規定的七成民調、三成黨員投票辦理，沒有二階段初選的問題，徵召也只是在政黨選舉求勝的前提下，保留萬分之一機會的必要準備。

藍營太陽們慎防「換柱」覆轍

但由於此舉明顯是為藍營人氣最旺的高雄市長韓國瑜預留參選的空間，黨內也傳出各式陰謀論，「吳敦義已傾向不選了，但他也不認為朱立倫有實力勝選，挺吳派才打算拱韓來卡朱。」「與吳營交好的周錫瑋宣布選總統，很恰巧還提議二階段初選，正好與吳敦義唱雙簧，說穿了就想擋朱立倫為韓國瑜開道。」

一位國民黨黨務要角承認，類似陰謀論近日在藍營內部廣為流傳，很多人相信吳敦義當不成王（king），才打算改當造王者（kingmaker），「唯有找韓國瑜選總統，國民黨才有最大勝算，朱立倫很難打贏台北市長柯文哲，王金平更是不行。」

但他也說，藍營基層拱韓聲浪高漲，只要能讓韓出來，支持者就會很high，也不太在意初選與徵召無法並行的盲點。不過經過初選完成提名後，又要另行徵召人選取而代之，「在政治實務上幾乎做不到，若真要硬幹，只怕會造成國民黨難以承受的大分裂。」

這位黨務要角強調，能在總統初選勝出的人，如朱、吳、王都有Ａ咖等級的政治實力，「誰有本事能硬換他們，還能不受傷害選上總統？即使是韓國瑜也不行。」他說，或許還有人期待可用群眾壓力逼迫被提名的朱或王讓賢，這更是天方夜譚的想法，「連一般人都難在屈辱下退讓，更何況是重面子的藍營太陽！」

吳敦義（右）已傾向不參選，韓國瑜（左）則可能「被」參選。 攝影／林瑞慶
吳敦義（右）已傾向不參選，韓國瑜（左）則可能「被」參選。 攝影／林瑞慶
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曾多次向吳敦義力諫，總統提名維持現制必要性的副主席郝龍斌也警告說：「若已提名候選人再用二階段徵召，將重蹈『換柱』覆轍，對國民黨是一種傷害。」一位親吳的黨務人士更私下感嘆，吳敦義為勝選考量確實用心良苦，但話講得太早，也太快現出底牌，「本想為韓開闢直通道，卻反而引發山崩落石把路堵死了。」

這位人士評估，二階段徵召引發王金平、朱立倫不滿，黨內也有很大的雜音，「看來只要初選提名程序走完，想搞徵召是絕對行不通了。」他還透露，黨中央原打算先靜觀其變，等到七、八月間若柯Ｐ參戰，而國民黨總統提名人選情卻不好，藍營選民將爆發更強的拱韓力道，屆時總統提名人也不得不考量民意，將會有所抉擇。

〈完整內容請見新新聞1670期〉

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