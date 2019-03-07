李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

總理李克強5日在北京人民大會堂做今年的政府工作報告時，大汗淋漓。 路透(聯合報資料照) 分享 facebook 【文／張家豪】

「環境更複雜更嚴峻，可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大。」李克強這麼預測今年局勢。而他在一年一度的《政府工作報告》，承認中美貿易摩擦對企業生產經營、市場預期造成影響，中國經濟轉型將面對陣痛凸顯的嚴峻挑戰。

中國第十三屆全國人民代表大會第二次會議三月五日開幕，中美貿易戰也成了會場記者關切的重點。而中國國務院總理李克強在大會開幕發表一年一度的《政府工作報告》，也針對中美貿易問題、中國經濟成長趨緩問題提出因應方案。

坦承中美經貿摩擦造成經濟轉型陣痛

兩會從三月三日開議至今，中國官員對貿易戰問題發言和緩，人大、政協發言人都一致強調：「合則兩利、鬥則俱傷。」中國商務部長鐘山也強調中美達成協議需相向而行、共同努力；中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清更指出，中美在金融領域開放完全能夠達成一致。

李克強的《政府工作報告》一開頭就不諱言指出：「中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響。我們面對的是經濟轉型陣痛凸顯的嚴峻挑戰。」並預測今年：「環境更複雜更嚴峻，可以預料和難以預料的風險挑戰更多更大。」

工作報告中被認定為因應中美貿易戰的政策包括：放寬市場準入，縮減外資準入負面清單，允許更多領域實行外資獨資經營；還有加強外商合法權益保護。中國人民代表大會將在十五日會期結束以前審議並通過《外商投資法》。李克強也指出將優化進口結構，積極擴大進口。至於預期貿易戰何時告一段落？李克強僅在報告中指出「繼續推動中美經貿磋商」。

對於因應貿易戰對中國經濟的衝擊、中國經濟下行等問題，李克強再度強調中國國家主席習近平提出的「六穩」：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。他同時指出：「只要就業穩、收入增，我們就更有底氣。」除了提出一系列「穩就業」措施，更強調只要市場主體有活力，就能頂住經濟下行壓力。

繼去年調降個人所得稅，李克強報告中提出今年要重點降低製造業和小微企業稅收負擔，甚至確保所有行業稅負只減不增，藉此「放水養魚」激發市場活力，並訂出全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近兩兆元人民幣（下同）。但李克強也不諱言，這會給各級財政帶來很大壓力。

〈完整內容請見新新聞1670期〉