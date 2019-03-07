吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

【文／晏明強】

爭議多時的國民黨總統初選機制，確定將維持現行民調、黨員投票七三比。雖然已排除全民調決定人選的方式，但由於民調比重仍高，黨內多認為目前支持度領先的前新北市長朱立倫，初選勝算還是最大。

不過隨著初選機制底定，黨內朱王吳三公爭奪提名的戰局也出現微妙變化。身為黨主席的吳敦義，近日頻頻對初選遊戲規則發言，「二階段徵召不排除萬分之一可能」的說法，更惹怒立法院前院長王金平放話參選到底。知情人士透露，以吳行事謹慎的個性，若仍有爭取提名謀大位的想望，根本沒必要親上火線自惹麻煩，「看起來吳不參與初選機率超過五成。」

王有自信在短期內逆轉選情

親吳人士則強調，吳敦義還沒做最後決定，目前算是「競而不選」。近日吳仍勤跑基層，更密集接受媒體專訪，顯示仍未退出提名競逐行列。但他也坦承，初選民調占比高達七成，對支持度低迷的吳相對不利，未來兩個月他將盡力衝高聲勢，若到了四月底選情未見好轉，「吳決定不登記，改當Kingmaker（造王者），也是很合理的發展。」

吳敦義若真的不選，藍營初選將形成「朱王對決」的態勢，雖然黨內大多仍看好較年輕的朱立倫出線，但王金平挾數十年經營的雄厚政商實力放手一搏，參選後勢其實不容小覷。

目前看來朱立倫（前右）初選勝算還是最大。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

一位國民黨黨務要角分析，朱立倫對吳敦義為高雄市長韓國瑜保留空間的「二階段徵召」，也只不過略微表達異議；反觀王金平卻有出乎意外的激烈反應，甚至拋出不惜脫黨參選的暗示性警告，「如果他不是認為自己在初選穩操勝券，又何必以準被提名人之姿威嚇黨中央？」「王的自信究竟從何而來？為何不把選情仍居優勢的朱放在眼裡？」這位黨務要角狐疑地說，不論是民調或是黨員投票，至少目前王金平都未占上風；他的台灣公道伯臉書粉絲專頁人氣沒明顯成長，多數貼文的按讚數也遠不如朱立倫臉書貼文，「我實在很好奇，王有什麼辦法能在兩、三個月內逆轉選情！」

〈完整內容請見新新聞1670期〉