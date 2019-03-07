大陸研修生成金雞母 台灣高校向中國政治力低頭

【文／李佳穎】

輔大日前直接援引大陸國台辦指導意見，發函給校內教職員，提醒陸方接獲陸生反映有教師在課堂上宣揚個人意識型態的情事，並要求陸生聯招會縮減該校招生名額。當陸生已成為對岸統戰工具，台灣的學術自由是否已遭受制約引人憂慮。

二○○二年，普林斯頓大學東亞研究系教授林培瑞（Perry Link）形容中國政權如懸掛在吊燈裡的巨蟒，隱隱然地監控異議者，要他們因恐懼而自我審查。時至今日，當時襁褓中的嬰兒成年進入大學校園，巨蟒則已伸長身子探向燈前的書桌，嘶嘶地吐著蛇信。

輔大援引國台辦意見約束台師

「邇來大陸地區國台辦屢接獲陸生學生及家長反映，本校教師在課堂上灌輸、宣揚其個人的意識形態，並致電要求大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會，縮減本校陸生招生名額……請教師授課時不宜過度談論與課程或教學無關事項。」才剛開學，輔大心理系教授何東洪就收到教務處發函。

這封信件是輔大教務處逕自將陸生聯招會的訊息轉成公文，援引中國國台辦的意見約束台灣大學教師的教學行為。而一七年世新大學亦爆發「一中承諾書」的爭議，發文向中國的姐妹校確認課程內容不涉及政治敏感活動與議題。

首批中國研修生與交換生於○四年來台，學位生也於一一年正式開放，中國期待透過交流以加強兩岸情感連結，台灣則希望藉由鬆綁來緩和少子化對高教經營的衝擊，於是兩岸大專院校在高教全球化、市場化的發展下，形成跨海峽的政商聯盟。

根據教育部統計，輔仁大學是目前中國籍學位生最多的學校，而世新大學的研修生人數始終在全台前三名之列。相較於就讀學士或碩博士的學位生與為時一學期或一學年的交換生都有名額限制，研修生則無設限，不少私立大學仰賴研修生做為辦學經費的重要來源。

兩岸大專院校在高教全球化的發展下，形成跨海峽政商聯盟。 本刊資料 分享 facebook

前總統馬英九卸任前，台灣陸生人數達到巔峰，研修生與學位生在一五年加總超過四萬人，其中以前者自費到台灣進行半年短期交流的人數最多，將近三萬五千人，占陸生比例超過八成，占境外學生比例超過三成。

研修生的學分費通常是一般生的一．五倍，且必須配合學校指定的宿舍。來台平均四至六個月，就得先交出兩萬元人民幣（約十萬元新台幣），儼然成為大學的金雞母。學校也鼓勵系所招收對岸研修生，以中原大學為例，系所每招收一名研修生，就能獲得三千元獎勵金。

「來台灣值得嗎？」一直是中國大學生社群的討論話題。

〈完整內容請見新新聞1670期〉