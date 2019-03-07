「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

【文／張家豪】

韓國瑜即將交出的上任百日政績確實有亮點，但「貨出人進」畢竟欠缺時間考驗，是有點「虛」的政績。韓若能拉高施政格局，一舉先解決高雄宿疾，為高雄帶來深遠影響，也證明其施政能力；之後再強調選上總統到中央繼續照顧高雄，才有說服力。

國民黨主席吳敦義保留總統提名人二階段徵召可能，讓高雄市長韓國瑜選總統的話題持續延燒。對此，地方認為，韓國瑜在地方上必須奠定影響長遠的政績，才能抵銷日後對手的「相罵本」。

據ＴＶＢＳ二月二十一日發布民調，高達五六％高雄人不支持韓國瑜選總統。「若韓市長當不滿兩百天就要去選，對投給他的高雄市民到底正當性何在？何況還有近半的人當初就沒把票投給他。」一位熟悉市政的高雄地方人士如此評論韓被拱選總統。

這位人士分析道，韓國瑜即將交出的上任百日政績確實有亮點。他積極推動路平專案，以刨除柏油重鋪，取代前朝「補丁」式修路；力推的「貨出人進」也已開張，包括企業表態投資高雄、韓出訪星馬帶回一．六億元新台幣訂單；中國國台辦也確認韓三月下旬要登陸，中國紅利勢必發放給高雄。

韓國瑜（右二）力推「貨出人進」，賣力推銷高雄農產品。 高雄市政府提供 分享 facebook

但據說刨除重鋪路面成本較高，預算可能今年八月就要用完，必須動用預備金；此外，一位市府局處主管指出：「問題是農產品銷路、觀光人流可以持續多久？」路平專案長期受用，但「貨出人進」畢竟欠缺時間考驗，這仍是有點「虛」的政績，就怕人走政息，韓棄市長選總統的正當性仍不足。

〈完整內容請見新新聞1670期〉