最新民調：逾五成想重啟核四 近四成拒收核廢料

【文／李佳穎】

根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調最新完成的調查顯示，有五四．八％民眾支持重啟核四解決缺電。但若考慮時間、經費與核廢料處置，同意比例遞減。反核方必須回應「電力不足」的解方，擁核方則必須說明「核廢料處置」的疑慮。

重啟核四成為下次公投重要議題，根據民調，目前有54.8％民眾支持。 本刊資料 分享 facebook

繼「以核養綠」公投於去年底通過後，以發起人之一黃士修為首的「核能流言終結者」又將發起「以核減煤」公投；另一位發起人、清大原子科學院院長李敏則已蒐集到二十萬張核四公投連署書，只要拿出三千份就能送中選會提案。

馬英九基金會與前行政院長江宜樺主持的長風基金會也召開記者會，表態反對急躁廢核的立場，並將於福島核災八周年之際舉辦全國民間能源會議，且不排除共同推動公投。儘管經濟部在農曆年前就指出核一、二、三廠延役的四大限制與核四重啟的七大難題，仍擋不住來勢洶洶的擁核勢力。

擁核勢力來勢洶洶

擋不住的還有民意。根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調最新完成的調查顯示，若為解決缺電問題，有五四．八％民眾同意重啟核四廠，三三．四％表示不同意。距離核四廠最近的台北市與新北市，分別有六○．三％與五八％民眾支持，是同意比例最高的地區。

但若條件加上清大工程與系統科學系教授葉宗洸估算「五年五百億」的時間與經費成本，則剩下四四％民眾同意重啟，四一．九％不同意。值得注意的是，原本同意「為解決電力不足問題而重啟核四」的民眾有一五．一％會轉向不同意。

與台灣綜合研究院日前公布民調結果相似的是，一旦問及是否同意核廢料存放在居住的縣市，有高達六七．九％的民眾反對，僅有二四．四％願意。同意重啟核四者當中，亦有五三．二％民眾不同意，高於同意存放者，顯示大部分民眾對核廢料仍存有疑慮。

也就是說，若考慮時間、經費與核廢料處置，同意重啟核四的民眾將逐漸遞減。這也揭示二○二○年相關公投案的主要爭點，民眾關切重啟核電廠的成本，反核方與堅持「非核家園」的民進黨政府必須回應「電力不足」的解方；擁核方則必須說明「核廢料處置」問題。

〈完整內容請見新新聞1669期〉