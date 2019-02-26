怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

【文／蕭介雲】

台北市市長柯文哲一結束以色列訪問行程，二二八就要從台北分段騎車到高雄，雖然「柯韓會」破局，但已有柯粉敲碗鼓動「柯韓配」，競逐二○二○年大選。柯Ｐ在內部會議討論時，對此釋出善意，持開放立場。

雖然柯韓會破局，但柯P（左）對柯韓配持「開放立場」。 攝影／柯承惠 分享 facebook

台北市長柯文哲二月二十七日甫結束以色列出訪，二二八立即要展開分段一日雙城鐵人行程，只是柯營原本安排騎到高雄後的「柯韓會」已破局。即便破局，仍有不少柯粉支持二○二○年大選「柯韓配」。柯營對此稱，柯Ｐ已經聽到相關呼聲，對此持「開放立場」。

人紅是非多，老太陽們眼紅？

近期在總統府「喝醉的土包子」譏評下，引發「二○二○土包子滅東廠」、「韓包待放」的全台推波效應。府院黨像「打地鼠」般全力攻韓，柯營則保持高度善意。

南部最大尾的高雄市市長韓國瑜與北部最大尾的柯Ｐ，如果二○年大選前合流，將成台灣政壇最大震撼彈。ＴＶＢＳ於二月二十一日公布民調顯示，韓、柯、蔡三人的支持度分別為三七％、三五％、一六％，柯、韓占有相當優勢。依近期民調推估，這個組合一旦成形，可望橫掃六到七成選票。此外，柯、韓合體更能吸納白、藍、綠營立委參選人，囊括國會五分之四席次，組成穩定多數政府。一位具長期助選經驗的民調專家稱，柯、韓政治立場不同但理念一致，如能合作，巨大政治能量相乘，勢能加速顛覆台灣老舊政治文化。

對於柯韓合，柯Ｐ於二十三日參加雙北合作交流平台會議後，在臉書發文釋出善意稱，如果把人民的福祉擺在第一位，政黨之間、城市之間都可以合作，「這是我的信念。」

只是充滿想像空間的柯韓配有其高難度。柯Ｐ北中南趴趴走，除了拜會了「台中燕子」外，「新北漢子」與「高雄禿子」都不成局。柯營原本由台北市研考會主委余家哲出面，與高雄市新聞局局長王淺秋聯繫，想在柯Ｐ騎車到高雄後，自然地安排柯韓會。結果高雄市政府以行程過於緊湊婉拒，讓幕僚感到相當可惜。禿子或許還沒想好與柯Ｐ新的互動模式與定位。

雖然柯韓會破局，但柯P（左）對柯韓配持「開放立場」。 攝影／柯承惠 分享 facebook

韓國瑜如要與柯Ｐ合作，就得超越國民黨的高度與擺脫控制。黨內老太陽們會不會眼紅土包子超高人氣，私下扯後腿？這也是柯文哲十八日接受《關鍵時刻》主持人劉寶傑專訪時所稱，希望韓國瑜撐住，「我被民進黨影響程度，都沒有他被國民黨影響的程度大……，我覺得他比我更辛苦。」

〈完整內容請見新新聞1669期〉