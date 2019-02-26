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「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-26 16:44新新聞

【文／黎蝸藤】

一九七○年代，美國為了掣肘蘇聯開始與中共交往，後來則希望透過「交往政策」讓中國進入世界秩序，最終民主化；但經濟起飛的中國發展卻讓美國意外，共產黨對政治的掌控甚至再度緊縮，終於讓川普以現實主義主宰美國政壇。

今年是中美建交四十周年，準確地說，中美從未曾絕交；「中美建交」是指美國承認北京的中華人民共和國，即中共政權是中國的合法政府。這幾十年間，雙方領導人的個人特質一直是影響中美關係的重要因素，中國的外交政策從來都是最高統治者一錘定音，美國總統的性格也發揮重要作用。

國共內戰美國有限助蔣

美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt, Jr）是一個著名的理想主義者。二戰期間，他對蔣介石寄以厚望，從內心支持中國人民，同時也認為中國可拖住日本或做為反攻基地，戰後則可變成一個獨立、民主和親美的國家。

美國給予大量美援，在《開羅宣言》中承諾「日本所竊取於中國之領土，例如滿洲、台灣和澎湖列島等，須歸還中華民國」，又把貧弱不堪的中國強行拔高到（未來的）聯合國「五大國」的地位。

但中國在二戰屢戰屢敗，令美國相當失望。之後美對國民黨已轉為不信任，開始與共產黨打交道。二戰結束時羅斯福已逝世，杜魯門（Harry Truman）看不起蔣介石，蔣失去最有力的支持者。儘管如此，美國還是讓蔣順利接管台灣和澎湖列島，讓中國成為聯合國五大國。

戰後初期，美國對國民黨的腐敗（包括二二八屠殺）非常不滿，對中共反而不反感。中共發表大量親美言論，美國到中共根據地延安考察的「迪克西使團」（Dixie Mission）受到熱情接待，對中共印象良好，認為中共可成為盟友。

國共和談時，美國派出馬歇爾（George C. Marshall, Jr.）調停國共內戰。調停失敗後，美雖在內戰中名義上支持蔣介石，實際給予幫助有限。美認為中共領袖毛澤東不會屈服在蘇聯之下，若能成為東亞的狄托（Josip Tito，南斯拉夫共產黨領袖）與蘇聯作對，雙方並非沒有合作可能。

一九四八年國民黨敗局已定，美國八月發表《中美關係白皮書》，嚴厲批評蔣介石在國共內戰中的失敗，完全是國民黨的腐敗和無能導致，美國在內戰中保持「中立」。

〈完整內容請見新新聞1669期〉

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