程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

【文／李順德】

程建人說，在駐美大使館國會組及美國友人的努力下，美國國會最後才大幅修改，最後增加到十八項條文，內容涵蓋我關切的安全、軍售、經貿、文化等多層面關係，乃至我方財產、法律地位等，也成為迄今四十年無一字更易的《台灣關係法》。

前外交部長程建人駐美期間，美國與我國斷交的歷史時刻令他最震撼。 本刊資料 分享 facebook

前外交部長程建人外交生涯四十年，駐美三次，時間長達二十年。駐美期間令他最震撼、感觸最深的是碰上美國與我斷交的歷史時刻，當時他還只是中華民國駐美大使館的一等秘書，卻能親歷其境見證歷史，還參與斷交過渡及台美關係後續談判的相關艱鉅工作。

卡特加速承認北京的進程

「現在回想起來，真是不堪回首。」程建人說，美國有意改變對兩岸的關係其實早有跡象。自一九七一年七月十五日，美國總統尼克森（Richard Nixon）宣布國家安全事務助理季辛吉（Henry Kissinger）已訪中國大陸，隔年他本人親訪大陸並簽署《上海公報》後，美國「聯中制俄」策略已定，與北京關係正常化、建立正式外交關係只是時間的問題。

隨後越戰、水門事件發生，尼克森下台，福特（Gerald Ford）繼任，以至卡特（Jimmy Carter）當選總統，使中美建交一再拖延。程建人說，自卡特上任後腳步加快，我駐美大使館、尤其是駐美大使沈劍虹感受最為直接。中華人民共和國在華府的聯絡辦事處主任柴澤民雖非正式大使，當時卻遠比我正式大使更受美國高層禮遇。

七七年夏天，美國國務卿范錫（Cyrus Vance）訪問中國。程建人說，范錫返美後曾約沈劍虹到國務院簡報訪問情形，「當時我陪同前往，我的認知當時美與北京建交談判尚無進展。」

程建人表示，七八年初，我駐美大使館情治單位及友我學者先後提供可靠訊息指出，卡特政府與中國建交已有定案；另一跡象是，美國國會參議院於七月五日通過《杜爾─史東修正案》（Stone-Dole. Act），要求美總統對共同防禦條約作任何修改時，應先與參議院磋商，以防政府逕自改變對我關係。但終仍未能防阻卡特與中華民國斷交的決定。

程建人於卡特宣布與我斷交前後，雖僅是大使館政治組的一等秘書，但沈劍虹與美方重要官員會晤，都要求程陪同前往。

〈完整內容請見新新聞1669期〉