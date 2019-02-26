美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

【文／晏明強】

美國政府一直拖到總統卡特宣布與北京建交的前七個多小時，才讓大使安克志在十六日凌晨二時十五分，晉見總統蔣經國告知斷交訊息，由於中美建交已醞釀多時，國府雖感震驚、憤怒，但因早有準備，得以從容應變未現慌亂。

斷交後美特使克里斯多福來台，座車被憤怒的群眾以雞蛋、棍棒招呼。 聯合知識庫提供 分享 facebook

台灣長期面對中國橫暴打壓，來自美國強而有力的支持，一直是台灣安全與民心安定的最大保障。

不過已漸被淡忘的事實是，四十年前中美建交時，美國也同時與在台灣的中華民國政府斷交，面對最大倚靠美國的背棄，當時的台灣有如身處急流中的孤舟，只能獨自艱難前行航向未知，台灣人心更是惶惶不可終日。

七個多小時前才告知要斷交

美國政府是在一九七八年十二月十六日上午十時（台北時間），宣布將於七九年一月一日與中國建交，同一日並正式終止與台灣的外交關係。

雖然美國政府一直拖到總統卡特（Jimmy Carter）宣布前七個多小時，才讓大使安克志（Leonard S. Unger）在十六日凌晨二時十五分，晉見總統蔣經國告知斷交訊息，由於中美建交已醞釀多時，國府雖感震驚、憤怒，但因早有準備，得以從容應變未現慌亂。

從七二年美國總統尼克森（Richard Nixon）首訪中國，到一九七五年福特（Gerald Ford）總統再度訪中，對於美終將承認北京政府，只是時間早晚的問題，國府已有充分體認，外交國安系統對可能的衝擊，也提早進行縝密的推演。

當時外交部次長錢復在《錢復回憶錄》中就描述：「一九七六年七月初，駐美沈大使（沈劍虹）來電認為，美國與中共建交迫在眉睫，蔣院長（蔣經國時任行政院長）非常憂心，要我研議未來可能發展的各種情況，以及我政府要如何因應。」錢復稱，這項高度機密的作業，在七月下旬研究分析擬妥後，請在外交部長辦公室擔任秘書的胡為真抄寫，再由他親自面呈部長（沈昌煥）轉陳蔣經國。

而胡為真在去年出版的《國運與天涯》一書中，提及沈昌煥也有類似準備。胡描述說：「有天，沈部長（沈昌煥）把我找到辦公室。『為真，我現在有一樣東西，要你寫下來。』他先緩慢而明確地講標題──中（指中華民國）美關係發生變化時的因應措施，接著推演斷交而不廢約怎麼處理、又斷交又廢約怎麼處理。」

〈完整內容請見新新聞1669期〉