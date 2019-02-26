【編輯室報告】四十年讓小朋友長大了

【文／編輯室】 分享 facebook

多年來輿論總愛自嘲台灣在國際上只有「小朋友」。形式上，台灣最後一個「大朋友」已離台灣而去四十年了。

一九七八年十二月十六日凌晨二時十五分，美國駐台大使安克治告知總統蔣經國，美國即將在新的一年元旦和中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。

從此，台灣在國際上不再有「正式」的大朋友。

台美斷交四十年了。若從一九七二年季辛吉祕密訪問北京，與周恩來「破冰」算起，中國已經歷了五代領導人，而台灣則從蔣氏父子的威權時代進入民主時代，且歷經了六任四位民選總統。

四十年時間讓一個襁褓嬰兒成為壯年。同樣的，中國長大了，強壯到足以威脅美國；台灣，雖然是「國際孤兒」，但也「莊敬自強處變不驚」地長大了，大到有了自主意識，開始挑戰對岸宣稱對自己的宗主權。而美國還是老大哥，但蒼老了一些。

中國、台灣這兩個小朋友都長大了，於是美中台三角關係起了變化，美中、中台的衝突增加。台灣在美中兩強拉扯下，內部對國家路線的歧見也愈大。

四十年來的中美台三角關係，是否有些不變的結構依然制約著三方？而處理這個既合作又衝突的三邊關係，是否可以像柯文哲、韓國瑜或其他政治明星期待的，絞盡腦汁想一個「通關密語」就可以化解三邊矛盾，讓三方都滿意？

〈完整內容請見新新聞1669期〉