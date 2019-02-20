時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

【文／李佳穎】

「我○八年從德國回台後最常問的問題是，泡沫紅茶的糖和冰都有五個等級，共二十多種排列組合，為什麼投票時卻只有兩個政黨可以選？」如今邱顯智接下時代力量黨魁職務，期盼在二○二○年大選爭取更多席次，證明台式民主也可以有很多選項。

邱顯智總是想幫底層生活的人出一口氣，時代力量就是一個來自街頭的政黨。 本刊資料 分享 facebook

「小黨要成長，不是靠大咖站台，靠的是我們自己。」九合一大選開票當晚九時，時代力量新竹黨部主委邱顯智帶領新竹縣市議員候選人發表感言，激動的心情難掩哽咽。同樣一句話，他在當選新任黨主席當天又說了一次，並直言不找柯文哲站台。

與柯建銘同選區產生「火花」

去年地方大選，邱顯智率領的竹竹苗團隊總共推出七位候選人，六位當選，連自己打賭不會當選的苗栗也獲得兩席。他要向所有人證明：始終堅持價值，不為了大咖站台扭曲理念，也能獲得選民支持。從二○一六年投入立委選舉至今，他始終如一。

在黃國昌退出決策委員、林昶佐表態不參選黨主席之後，邱顯智因為在地方選舉的成果以及黨內的好人氣，早就成為最大公約數。決策委員投票前幾小時，他在臉書上發了近六千字的競選政見，完整論述對綠、白合作的看法，表態支持主權、勞權與婚姻平權，發言已頗有黨主席之姿。

當年民進黨在部分立委選區禮讓給第三勢力，立委黃國昌、林昶佐與洪慈庸都才有機會力拚一席。唯獨邱顯智想在藍營與綠營老將夾殺的新竹市殺出一條血路，儘管被批評是忘恩負義，仍激戰到最後一刻。即便落選，時代力量在該選區的政黨得票率達八．七％，是全台最高。

〈完整內容請見新新聞1668期〉