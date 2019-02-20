罷工談判 華航教戰手冊完全解析

【文／林哲良】

華航機師罷工初期，勞方找華航頂頭上司施壓，政治風向一直導引著談判過程，資方處於挨打局面。華航高層一度揣測民進黨有意與資方切割，以爭取勞工選票。但罷工談判到後期，資方逐漸擺脫劣勢，事後長榮航空方面也來取經。到底華航是怎麼做到的？

陳其邁（左四）、鄭文燦（左三）、林佳龍（右四）都在華航機師罷工協商中，付出不少心力。 攝影／簡必丞 分享 facebook

在桃園市機師職業工會理事長李信燕明確表示，向中華航空爭取到的派遣條件，會要求長榮航空比照辦理後，航空業界傳出，機師工會可能在四月向長榮航下勞資協商的戰帖。

據瞭解，長榮航內部的相關人員已開始備戰，認為華航這一仗勞資談判過程有許多值得學習的地方，長榮航空已有人私下跟華航參與談判的人員取經。

一度擔心政府為選舉切割公司

在機師工會主打疲勞駕駛、飛安的議題，並且找上何煖軒的兩個大老闆交通部及桃園市長鄭文燦陳情後，高舉過勞的訴求讓機師工會獲得不少輿論、勞工界及社運界人士支持。而在交通部長林佳龍斥責華航堅守公司立場的張姓資深副總後，鄭文燦適時的介入，更讓機師工會取得有利的談判地位。

華航內部人士表示，勞方大策略就是找華航的頂頭上司來壓華航，外界的政治風向也一直導引著談判過程。機師罷工一開始，華航被打得滿悶的。期間鄭文燦有關「華航董事長何煖軒若接受我的建議」的相關談話，以及民進黨秘書長羅文嘉的臉書貼文，曾讓何煖軒及華航高層一度揣測民進黨是否有意與華航切割，以便藉此爭取勞工選票，內部一度緊張政府會全面倒向勞方。但後來的形勢發展卻對華航愈見有利。

由於參與罷工的近六百名機師多數為年輕的副駕駛，所以這一次華航機師罷工在華航內部被封為「航空版的太陽花」。據瞭解，機師工會預告將罷工之初，華航內部以資深副總羅雅美（曾任前國安會秘書長邱義仁機要秘書）為主的溫和派，就曾多次提醒公司高層及同仁應多重視勞權，莫停留在過去「家父長式的威權管理」模式。

除此之外，也有主管提醒大家：「這些工會成員依舊還是華航的員工，要是搞壞了彼此的關係，將來要怎麼一起工作啊！」但一開始這些聲音並未獲得重視，直到鄭文燦的一通電話，才讓何煖軒態度軟化。

〈完整內容請見新新聞1668期〉