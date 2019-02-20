高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

【文／李若冰】

高雄市長韓國瑜拋出兩岸「你儂我儂」之語，三月要訪問港澳和廈門，金門縣長楊鎮浯也將三月將前往北京、上海，南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙計畫四月登陸招商行銷觀光。藍營百里侯一波波愛如潮水，宛如把習近平當成「救市主」。

高雄市長韓國瑜（前右）與副市長葉匡時（前左）積極與對岸對話，實踐貨出去、錢進來的政見。 高雄市政府提供 分享 facebook

不讓台北市長柯文哲「兩岸一家親」專美於前，高雄市長韓國瑜拋出「你儂我儂」新說法，訴諸感性的心靈層次，還說兩岸適用各種形容詞，不只是「兩岸一家親」，像是「你儂我儂、相親相愛、相依相偎」都可以，還說兩岸「就像換手抓癢，你癢我幫你抓、我癢你幫我抓」，被網友嘲諷肉麻至極。

港都正副市長計畫相繼訪問廈門

農曆年前，高雄市副市長葉匡時就開始跟對岸「你儂我儂」，他馬不停蹄跑到上海、昆山招商七天，還爭取中國第三大電商平台「拼多多」年後視察高雄。據透露，葉匡時最近又要訪問廈門等城市，因高雄港有意與廈門港相互對接並締結姐妹市。

廈門台商協會會長吳家瑩日前會晤韓國瑜，即指廈門在「一帶一路」中具備獨特優勢，可使用冷凍貨櫃把高雄農產品運到一帶一路沿線國家。吳家瑩還力邀高雄與廈門舉辦「新雙城論壇」，韓國瑜當場應允。據瞭解，韓國瑜三月將先訪問香港、澳門，再到廈門，然後從廈門返台。

韓國瑜就任以來出訪行程滿檔，二月底訪問新加坡及馬來西亞，三月下旬將會出訪中國南方多個「經濟性較強」的城市，四月訪問美國並在哈佛大學演講。韓國瑜表示「貨出去、錢進來」是出訪的首要任務，若其他縣市首長願意一同出訪，他也樂意攜手推進兩岸交流。

不只是高雄市府高層拚出訪，中國官員也想拜訪這座「又老又窮」的城市。上海市台辦主任李文輝二月想要搶頭香，趁著拜會柯文哲之際，打算抽空南下高雄要會見韓國瑜，但礙於陸委會認為此行與城市交流無關，於是李文輝改變行程，私下會見親民黨主席宋楚瑜。

〈完整內容請見新新聞1668期〉