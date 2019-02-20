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藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39新新聞

【文／晏明強】

年後國民黨三公競逐失控，黨內也為初選機制吵嚷不休，一位始終認定韓國瑜不會、也不該蹚總統選舉渾水的藍委坦言，基層期待國民黨提名能贏的人，很多藍營支持者認為應直接徵召韓，「我突然覺得『弄假成真』也不是完全不可能。」

藍營總統提名戰轉趨激烈，王金平也將在3月初宣布參選。 攝影／郭晉瑋
藍營總統提名戰轉趨激烈，王金平也將在3月初宣布參選。 攝影／郭晉瑋
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農曆年後藍營總統提名戰況轉趨激烈，黨主席吳敦義以及將於三月初宣布參選的立法院前院長王金平，紛將攻擊矛頭鎖定最早表態參選且民調領先的新北市前市長朱立倫。相對於民進黨幾已確定由總統蔡英文爭取連任，台北市長柯文哲也在旁虎視耽耽，國民黨三公內鬥讓藍營支持者厭煩。憤怒的藍營選民憂心蔡英文連任，也怕讓柯文哲撿到便宜，力拱高雄市長韓國瑜選總統的聲浪日益高漲。

三公競逐失控，促使基層拱韓

「農曆年後春酒活動多，但能不去就盡量不去，因為走到哪都被支持者罵，三公才是罪魁禍首，為何罪是我來受？」一位新科北市議員感嘆，吳朱王再不收歛自私自利的嘴臉，非但明年總統大位沒望，連國民黨立委選情都會受衝擊。

藍營三公惡鬥惹人厭煩，藍營內部也焦慮去年九合一選後的大好形勢將成過眼雲煙，於是想尋找新的救世主。農曆年台北市前議員王鴻薇率先挺韓直取總統，隨即多位藍營民代也跟進呼應。

據瞭解，年前發聲要韓選總統的藍營民代其實心裡也很清楚，韓才剛當選高雄市長，應專注做好市政，才有助國民黨在選票板塊綠大於藍的高雄市站穩腳跟。一位拱韓的藍營北市議員坦言：「要韓選總統是『假議題』，大家只是想給吳王朱壓力，希望總統人選能早日底定，不要歹戲拖棚。」

不過，年後國民黨三公競逐失控，黨內也為初選機制吵嚷不休，藍營支持者拱韓的心態有了微妙轉變。一位始終認定韓國瑜不會、也不該蹚總統選舉渾水的藍委坦言，基層期待國民黨提名能贏的人，韓國瑜就是眾所期待的勝選保證。很多藍營支持者認為應直接徵召韓，讓好鬥的朱吳王一邊涼快，「我突然覺得『弄假成真』也不是完全不可能。」

雖然韓國瑜已表明將專心拚高雄經濟，沒去想選總統的事。但即使他本人沒參選的主觀意願，也不能排除政治環境變化，將迫使他代表藍營上陣。一位國民黨務要角指出，韓是否會被基層拱出來選總統，將取決於朱吳王競爭的結果。黨內許多人最近才發覺，三公彼此互不信任且宿怨頗深，令人憂心即使初選分出高下，黨內整合也會是被提名人的一大難題。

〈完整內容請見新新聞1668期〉

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