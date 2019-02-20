韓市長會變成韓總統嗎？

【文／張家豪、晏明強、李順德】

韓國瑜剛剛就任高雄市長，「理論上」不可能跑去競逐大位，現在卻有一股勢將他拱向二○二○年逐鹿問鼎之路。國民黨內有志總統大位的天王內鬥激烈，讓藍營內部焦慮，憂心九合一大選開拓的大好情勢恐將內耗殆盡，於是黨內拱韓之聲愈見響亮。與韓國瑜一樣「非典」政治人物、同樣有志大位的柯文哲，眼看韓流持續增強，也開始擔心國民黨四大天王都成「相公」，最後與韓國瑜遭遇將是場硬仗。

韓國瑜（前）真有可能甘冒「落跑市長」罵名，當選不滿1年就跑去逐大位嗎？ 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

比起莎士比亞的“To be or not to be”（要還是不要），或許此刻海明威筆下的“It all depends ”（視情況而定），更能回答韓國瑜究竟是否會選總統的這道題。

元宵節前政壇最熱的話題，意外聚焦於韓國瑜會不會選總統？韓的回應仍不脫幽默，先是指出聽到支持者喊選總統「小鹿亂撞」，但仍強調以拚高雄經濟為優先，卻又吊了吊觀眾胃口，引用名句“To be or not to be”，顯然不把話說死。

拱韓關鍵在柯文哲是否參選總統

「基層勸進的聲音真的很大，包括村里、宮廟都有勸韓選總統的聲音。」一位高雄市民政系統官員觀察，雖然勸進聲浪包括有人跟著起鬨，但韓國瑜年後發紅包之旅人氣絲毫未見回落，走到哪都爆棚。

但韓國瑜真有可能甘冒「落跑市長」罵名、當選不滿一年就跑去逐大位嗎？一位高雄市政府重要官員直言：「不可能，我認為韓市長的主觀意願趨近於零。」他說，韓除在公開場合被媒體詢問，才會回應總統大選的話題，私下從來沒聽過他談起任何有關選總統的事情，「一次都沒有。」

這位官員強調，韓國瑜每天所想、所說都是高雄市政，不管路平進度、招商投資都盯得非常緊，根本沒有多餘心思放在是否選總統上，也不打算在國民黨內初選階段表態支持任何特定人選。更何況高雄市仍是綠營票倉，好不容易選上，不先努力交出有感政績，就涉入黨內總統提名之爭，甚至還跑去選總統，「市民不會原諒，這等同政治自殺，韓的腦筋很清楚，不可能做此選擇。」

但有時形勢比人強，韓國瑜站在對高雄市民許諾築成的高台上，要想更上一層樓，端看黨內乃至社會是否為他鋪就足夠正當的台階，又與客觀情勢變化息息相關。

「關鍵還是台北市長柯文哲是否參選總統。」一位藍營直轄市長幕僚也認為，若總統為藍綠兩強競逐，鑑於民進黨去年底九合一期中考大敗，藍營尚有勝算，黨內不一定會凝聚拱韓的迫切力量；一旦柯文哲參選，通吃藍綠選票，國民黨支持者相對危機感更高，則拱韓參選的推力也就由虛轉實，愈來愈大。

〈完整內容請見新新聞1668期〉