韓市長會變成韓總統嗎?

【文/張家豪、晏明強、李順德】

韓國瑜剛剛就任高雄市長,「理論上」不可能跑去競逐大位,現在卻有一股勢將他拱向二○二○年逐鹿問鼎之路。國民黨內有志總統大位的天王內鬥激烈,讓藍營內部焦慮,憂心九合一大選開拓的大好情勢恐將內耗殆盡,於是黨內拱韓之聲愈見響亮。與韓國瑜一樣「非典」政治人物、同樣有志大位的柯文哲,眼看韓流持續增強,也開始擔心國民黨四大天王都成「相公」,最後與韓國瑜遭遇將是場硬仗。

韓國瑜(前)真有可能甘冒「落跑市長」罵名,當選不滿1年就跑去逐大位嗎? 攝影/郭晉瑋 分享 facebook

比起莎士比亞的“To be or not to be”(要還是不要),或許此刻海明威筆下的“It all depends ”(視情況而定),更能回答韓國瑜究竟是否會選總統的這道題。

元宵節前政壇最熱的話題,意外聚焦於韓國瑜會不會選總統?韓的回應仍不脫幽默,先是指出聽到支持者喊選總統「小鹿亂撞」,但仍強調以拚高雄經濟為優先,卻又吊了吊觀眾胃口,引用名句“To be or not to be”,顯然不把話說死。

拱韓關鍵在柯文哲是否參選總統

「基層勸進的聲音真的很大,包括村里、宮廟都有勸韓選總統的聲音。」一位高雄市民政系統官員觀察,雖然勸進聲浪包括有人跟著起鬨,但韓國瑜年後發紅包之旅人氣絲毫未見回落,走到哪都爆棚。

但韓國瑜真有可能甘冒「落跑市長」罵名、當選不滿一年就跑去逐大位嗎?一位高雄市政府重要官員直言:「不可能,我認為韓市長的主觀意願趨近於零。」他說,韓除在公開場合被媒體詢問,才會回應總統大選的話題,私下從來沒聽過他談起任何有關選總統的事情,「一次都沒有。」

這位官員強調,韓國瑜每天所想、所說都是高雄市政,不管路平進度、招商投資都盯得非常緊,根本沒有多餘心思放在是否選總統上,也不打算在國民黨內初選階段表態支持任何特定人選。更何況高雄市仍是綠營票倉,好不容易選上,不先努力交出有感政績,就涉入黨內總統提名之爭,甚至還跑去選總統,「市民不會原諒,這等同政治自殺,韓的腦筋很清楚,不可能做此選擇。」

但有時形勢比人強,韓國瑜站在對高雄市民許諾築成的高台上,要想更上一層樓,端看黨內乃至社會是否為他鋪就足夠正當的台階,又與客觀情勢變化息息相關。

「關鍵還是台北市長柯文哲是否參選總統。」一位藍營直轄市長幕僚也認為,若總統為藍綠兩強競逐,鑑於民進黨去年底九合一期中考大敗,藍營尚有勝算,黨內不一定會凝聚拱韓的迫切力量;一旦柯文哲參選,通吃藍綠選票,國民黨支持者相對危機感更高,則拱韓參選的推力也就由虛轉實,愈來愈大。

