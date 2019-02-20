【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

【文／編輯室】 分享 facebook

國民黨總統參選人提名競爭愈見激烈之際，黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議。他稱，若國民黨重返執政，將依《兩岸人民關係條例》與對岸洽簽和平協議。不只吳敦義，另一個有意問鼎的王金平也提出和平協議主張。

被視為藍營總統人選的黑馬韓國瑜，更是積極擁抱對岸，要實踐他「貨出去、人進來」的承諾，他引用習近平的話，稱九二共識是「定海神針」。

值得注意的是，馬英九也曾主張簽署兩岸和平協議，但總統任內又強調先經後政，避談和平協議；二○一六年洪秀柱當國民黨主席時，全代會通過把和平協議納入政綱。而吳敦義接任主席後，卻把和平協議改稱「和平願景」。

民選時代，政治人物的政策主張，除了展現本人的政治理念，也會顧及政治現實，其中最重要的就是「民之所欲」。

高雄市政府提供 分享 facebook

過去國民黨遇到總統選舉，對兩岸議題都特別謹慎，避免被抹紅、怕選民反感；如今國民黨有意選總統的菁英都開始談和平協議、邁步大膽西進時，是否代表他們嗅到選民的意向在轉變？

綠營稱和平協議是釋放給北京的通關密語，但從台灣首次總統民選以來，每次北京在大選期間說三道四或文攻武嚇一定反效果，台灣民之所欲在大選時一定和「北京之所欲」相扞格。這個「慣例」會在下次大選打破嗎？抑或這依舊是個北京解不開的魔咒？

〈完整內容請見新新聞1668期〉