神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

【文／黃琴雅】

跟上屆總統大選前猶豫不決的情況不同，王金平此次展現旺盛的企圖心。王篤信神明指示，而要參選總統，除了神明，更要靠金脈與人脈，這兩項王都不缺。不過，有多強大的金脈與人脈，沒有通過初選，也是白忙一場！

王金平（右）因四道籤助「韓流」有成，準備挑戰總統大位。 攝影／柯承惠 分享 facebook

農曆春節年假，已成為政治人物測試人氣的最佳時機，立法院前院長王金平也不例外，忙著跑到南北各大廟宇發紅包，要跟藍營其他天王朱立倫、吳敦義、馬英九等人比人氣。他還上廣播透露參選二○二○年總統的意願，且宣布已布局好陸軍（全台基層組織）、空軍（網路、媒體），正努力經營，只要時機一到立刻啟動。

「神明」力挺，三月宣布參選

跟上屆總統大選前猶豫不決的情況不同，王金平此次展現旺盛的企圖心。他會這麼篤定要參選，跟他支持出「韓流」有關。高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善等人的高票當選，王金平是幕後的大功臣，而這股勝選氣勢將王金平從幕後推向幕前，直接挑戰大位。

篤信神明指示的王金平，會出面幫韓國瑜等人助選，都是因為四道籤。據瞭解，一七年九月，韓國瑜剛到高雄擔任國民黨高雄市黨部主委時，有拜訪過在地大老王金平，但兩人並不熟稔。在韓國瑜被國民黨徵召參選高雄市長之初，沒有名氣、沒有資源，不知道怎麼打選戰。

據王金平友人指出，當時韓的友人帶他去廟裡抽籤，籤詩上提到韓要靠「王」姓人士才能得「天下」，於是他三顧茅廬請王金平「出山」幫忙他助選。王金平原本藍綠都不想得罪，但他也到廟裡求了籤，得到一張要他幫忙的籤後才首肯。果然，王一出手籌辦的「三山」（鳳山、岡山、旗山）造勢晚會，一舉打響韓國瑜名號，韓流開始席捲全台。

就因為韓國瑜造勢成功，原本陷入苦戰的台中市長盧秀燕也來請求王金平幫忙。王金平又去求籤，也得到神明應允，於是出面協助盧秀燕搞定紅黑兩大派系。雲林張麗善、彰化王惠美也都慕名來求助，加上王金平與張麗善大哥張榮味是好友，王除了求籤，也義不容辭幫忙張麗善協調農會與地方派系。

王金平靠著「神力」幫國民黨贏得縣市長大選，他自己要參選當然也會問過神明。看來這次神明是有「力挺」，準備元宵節過後宣布參選。但王再度延後，他說：「一定選！」將選擇大吉大利的日子，在三月公布。

〈完整內容請見新新聞1667期〉