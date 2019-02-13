印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

【文／張家豪】

中油委託顧問公司Axens評估印度投資案，疑默許Axens將石化園區評估用地從六百公頃擴增至一千二百公頃，並將正常營運評估期從三十年縮短至十五年，導致收益大幅減少，折舊攤提大增。「報告是否蓄意灌水，總統應予以徹查。」一位中油員工這樣要求。

投資印度計畫出問題，中油員工喊聲要總統徹查。 攝影／林瑞慶 分享 facebook

日前《新新聞》報導中油近兩年持續與印度阿達尼集團（Adani Group）洽談在印度古吉拉特邦（Gujarat）孟德拉港（Mundra）合作興建石化園區，卻被德國化學品生產大廠巴斯夫（ＢＡＳＦ）攔胡，已於今年一月十八日跟阿達尼簽訂備忘錄（ＭＯＵ），規畫在相同地點投資近七百億元新台幣興建石化廠。

原訂五輕遷往印度卻轉往印尼

由於中油在印度投資案被總統蔡英文欽點為新南向最具指標性投資案之一，中油在印度投資卡關形同新南向受挫。不過，中油一月二十日發布新聞澄清，印度投資案經專業評估，投資額高達四千億元，效益不佳所以未繼續。

但據本刊掌握資訊，中油去年四月內部評估印度案投資額近兩千億元，卻在八月委託國際顧問公司Axens以不同條件評估後，才增至四千億元。中油一系列針對印度投資案的作為有拖延及誤導之嫌，導致遲遲無法啟動建廠，台灣只能將大好機會拱手讓予巴斯夫。

二○一七年四月開始，經外貿協會董事長黃志芳牽線，中油及中下游廠商組建「台灣石化聯盟」，開始跟印度阿達尼集團洽商建立石化園區。雙方原訂於一七年十月六日簽署ＭＯＵ，內容為中油五輕廠遷往孟德拉港。

據悉，同年十月二日，中油突告知五輕不去印度，改為興建新廠，雙方仍於六日上午簽訂ＭＯＵ，下午中油卻又與印尼方簽署五輕遷往印尼。阿達尼原想放棄與中油合作，但經中下游業者及外貿協會游說，阿達尼台籍張姓大股東也向董事會爭取，阿達尼才願繼續與中油合作。經濟部長沈榮津同年十一月在立院證實，中油將以一七○○億元在印度投資新石化園區。

〈完整內容請見新新聞1667期〉