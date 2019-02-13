工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

【文／李佳穎】

機師罷工已經醞釀半年，勞資爭議原本應由當地勞動主管機關桃園市勞動局主持協商，若不成則交由中央勞動部負責。但工會不信任勞動部，加上罷工行動在春節連假爆發，負責疏運的交通部首當其衝，部長林佳龍不得不擔下重責大任。

機師們罷工，讓春節連假的疏運面臨威脅，也讓交通部不得不出面。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「罷工是勞工最不得已的手段，走到這一步一定是非常困難且不得以的抉擇。」勞動部長許銘春於年假過後出席部內新春團拜，表態力挺機師工會改善疲勞航班、促進飛航安全的訴求。華航機師罷工進入第四天，勞動部終於現身了。

三年前罷工，勞動部長出面協商

這一波機師罷工已經醞釀半年，勞資爭議原本應由公司所在地的勞動主管機關桃園市勞動局主持協商，若不成則交由勞動部負責。但罷工行動在春節連假爆發，負責疏運的交通部首當其衝，部長林佳龍不得不擔下重責大任。

相比於三年前華航空服員罷工，由勞動部長郭芳煜親自主持協商，還派員與工會召開會前會，此次罷工行動卻不見許銘春居中斡旋，總是由交通部代表說明協商進度。事實上，工會早已經對勞政單位失去信心與信任，才要求交通部出面促成協商機會。

此次罷工在工會向桃園市勞動局申請三次調解未果後，於二○一七年八月取得合法罷工權。當周華航及長榮分會分別與公司開啟首次協商，由時任桃園市勞動局長王安邦親自主持。

經過四次會議，勞資雙方於去年八月底達成初步共識，並將協商期拉長，解決可能爆發的中秋疏運危機。

〈完整內容請見新新聞1667期〉