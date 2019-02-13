林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

【文／張家豪】

交通部喊不動華航董事長何煖軒，意外掀起民進黨內派系鬥爭討論，因為何煖軒以往多會聽從桃園市長鄭文燦的意見。但林佳龍強調，這些傳言是「對我與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解。」

林佳龍（左）的華航硬仗，王國材（右）角色吃重。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

近半華航機師無限期罷工，交通部是公親兼事主。自二月一日桃園市機師職業工會華航分會宣布可能罷工，剛上任的交通部長林佳龍急促勞資盡快坐下來談，除了急召華航董事長何煖軒回國，由華航與勞方洽商，另外也指派交通部政務次長王國材召集各方協商。

但勞資雙方持續互批，勢如水火，交通部未能說服勞資協商前就爆發罷工，交通部做為主管機關及大股東竟使不上力。但誠如王國材所言，勞資爭議牽涉財務支出，交通部面臨三成五航發會占股是否應牽制六成五民股的難題，宜建議不宜命令；加上交通部官員坦言，何煖軒對華航經營主見強，對維繫財報數字自有看法，長久以來確實不太搭理交通部。

據悉，林佳龍希望何煖軒放軟卻不可得，也才有林在罷工當天召開記者會說重話：「任何過度激化的發言，很容易惡化勞資爭議，……尤其（華航）再次申請調解想阻止罷工行動，卻適得其反，很容易破壞勞資互信基礎。」

交通部喊不動何董，意外掀派系鬥爭討論，因林佳龍是正國會實際負責人、桃園市長鄭文燦是新潮流召集人，何煖軒以往多會聽鄭的意見。但交通部官員直言，罷工若影響過大，哪個派系能置身事外，個人影響絕大於派系因素。林也在臉書強調：「這些風聲或傳言，實在是對我與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解。」他要大家「別浪費時間腦補派系鬥爭的劇情」。而鄭也在隔日說勸過何跟工會多對話。

〈完整內容請見新新聞1667期〉