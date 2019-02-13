台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

【文／林哲良】

台灣史上第一場民航機師罷工就發生在今年春節期間。年假前，華航機師宣布罷工，讓不少計畫好利用連假搭機旅遊的民眾心惶惶，生怕連假只得一場空。發動罷工的機師工會以「失去信任感」為由，拒絕主管勞工業務的勞動部介入，因此剛接任交通部長的林佳龍出面負責協調勞資談判。

華航機師罷工，對何煖軒等高層的管理不滿恐怕也是導火線之一。 攝影／顏麟宇 分享 facebook

「如果他（何煖軒）接受我當初的建議跟工會對話，相信罷工不會發生，能獲得最好的處理。」二月九日，針對中華航空罷工事件扯上民進黨派系內部之爭，尤其是有人刻意放話「何煖軒只聽鄭文燦的」，桃園市長鄭文燦在接受媒體採訪時，除強調這個說法是「編故事」，也特別將他與何溝通、協調的過程攤在陽光底下。

小年夜、除夕兩方放話不斷

鄭文燦的談話無意中點出，何煖軒的態度是影響整個罷工事件走向的關鍵。值得注意的是，當二月一日華航機師工會以華航寸步不讓，召開臨時會員代表大會，決議重啟罷工之後，二月四日何煖軒一席「假設能把罷工當做提款機，之後所有人都可以用罷工來要求加錢，公司就沒完沒了」，隱約讓人感覺何的態度並未有軟化的跡象。

這還不打緊，小年夜、除夕，華航勞資雙方又透過新聞稿相互放話。二月六日，華航一則「若機師工會無視法令要求，堅持春節罷工將涉及違法，公司亦得以針對罷工期間所產生的一切損失（包含但不限於營業損失），具體要求工會及罷工會員連帶負責。」終於徹底激發了機師工會戰鬥意志，於是工會於二月八日凌晨宣布，將於二月八日六點開始罷工。

就在鄭文燦點出長榮航空已經完成協商，華航為何不能之後，二月九日罷工開始的第二天，華航的態度終於出現轉變。

華航首度在交通部召集的協商會議中，針對過勞航班增派人力（飛時疲勞管理）問題做出回應、讓步。何煖軒似乎把鄭文燦的話聽進去了，只可惜為時已晚，工會死踩著底線，除了爭權益更爭一口氣，讓華航談判人員無功而返。

〈完整內容請見新新聞1667期〉