【編輯室報告】當年工潮救火員這次會被灼傷？

【文／編輯室】 分享 facebook

三年前，一場被稱為「顏值最高」的工潮在台北上演，以空姐為主的華航空服員展開罷工。當時擔任桃園捷運公司董事長的何煖軒，臨危受命接任華航董座，順利地平息罷工。三年後，何煖軒又面臨另一場機師罷工危機，而且是台灣首度機師罷工。

三年前何煖軒是去救火，這次的火卻是在他任內燃起。何煖軒上任後提升了華航的業績，為華航開拓新商機，更讓集團內連年虧損的虎航轉虧為盈、準備上市。這位勇於任事的董事長為什麼會讓工潮之火燃起？

三年前剛就任總統的蔡英文表態支持空姐，如今保持沉默。行政院長也未表態，勞動部更成了配角，而是由剛上任的交通部長林佳龍負責勞資協商。這也成了林佳龍上任後第一個大挑戰。

華航是代表台灣的國航，大股東都是公股，但同時也是上市公司。它既負有政策性任務，又要對股東負起盈虧責任，華航這種「官不官、民不民」的特殊機構未來要如何「調理體質」？

攝影／郭晉瑋 分享 facebook

華航面臨危機，另一家同樣被賦予政策性任務的大型國營企業也出狀況。當小英高舉南向大旗，中油也大張旗鼓計畫去印度興建石化園區，近兩年持續與印度方面洽談興建計畫，最後卻被德國化工大廠巴斯夫（ＢＡＳＦ）攔胡。為什麼這項南向指標性投資會中挫？又會對台灣南進印度產生什麼影響？本刊掌握最內幕的消息。

〈完整內容請見新新聞1667期〉