命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

【文／黃琴雅】

對於有意參選總統的各路人馬，命理風水專家陶文以卜卦來看他們的勝選機率：蔡英文卦象不佳，但仍有一搏的空間，賴清德若能擔任副手，對蔡的連任之路是一大加分；國民黨有意參選者都有「官」星持世，但王金平卦象最好，朱立倫次之，吳敦義則有待努力。

陶文表示，蔡賴配若能成，對小英的連任之路將會加分。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「今年是己亥豬年，為七百年一次的霸氣翻轉年、六十年出現一次的過路財神年、九年出現一次的大財富年、可遇不可求的財富重新分配年。」命理風水專家陶文對即將到來的豬年，下了這樣的定論。他認為，豬年是大好大壞年，要謹慎規避風險。

權值股與高價股不再是好標的

在西洋占星中，土星與冥王星合相每四十年就會出現一次，上次土冥在摩羯座（山羊座）合相是在一二八四年，約是中國元朝開始，距離現在已七百年。土星代表老舊、陳腐，冥王星代表破壞與重建，兩者在西洋星座上是大凶星，合相被喻為是最嚴峻、最具破壞力的一年。陶文則從東方命理角度來看，這也代表著破壞重建、翻轉生命，所以稱為霸氣翻轉年。

陶文說，豬年通常是財富年，己亥豬年太歲坐擁正財神，所以能創造財富，但這個太歲是失調的，天干地支只有土水沒有木火金，加上己亥年財多身弱，大家自顧不暇，即使賺錢機會多，但並不容易賺到錢，所以說是過路財神。

「今年最好的元素是『木』，屬豬的可以補『木』，例如家裡多擺些植物，或是隨身攜帶虎眼石來補『木』，並多自我充實、創造人脈。今年人脈運不錯，會得到互相幫助的機會。」陶文說。

陶文預測二○一九年台股高點為九八○○點，發生時間在第一季，低點則在七八○○點，會出現在第三季。他建議，第一季見好就收。今年要轉變投資方式，大型權值股與高價股不再是好的投資標的，要買就買小而美、有題材的股票，例如電子股不要再聚焦消費性電子，而是要找人工智慧（ＡＩ）、電動車概念，或電子與生技結合的公司。

至於美股，陶文認為榮景不在，約在今年第三季美國道瓊指數將會面臨兩萬點保衛戰，因為美股下降趨勢線已經出現。而美元依舊是強勢貨幣，美元商品還是值得關注。

〈完整內容請見新新聞1665期〉