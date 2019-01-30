易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

【文／晏明強】

劉君祖指出，朱立倫上次總統大選「換柱」得罪許多人，又為敗選負責下台，這回參選仍須說服當初反對換柱的人，這方面會比較麻煩。朱一定要組成好的團隊，絕不能單打獨鬥，尤其藍營討厭他的人也很多，用心進行黨內整合很重要。

上次總統大選「換柱」，讓朱立倫（前右）得罪許多人。 本刊資料 分享 facebook

二○一九己亥豬年的台灣，藍綠兩大黨及第三勢力為因應二○年一月總統大選，政治上的對立勢將逐步升溫，而國際大環境又面臨中美貿易戰、全球經濟成長趨緩的不利因素，內外交迫的壓力，都使得台灣人心在步入新的一年時更加忐忑不安。

《新新聞》在「送犬迎豬」的農曆春節前，依例訪問兩岸知名易學家劉君祖，請他透過易經卦象，就全球大勢、中美對抗走向、台灣國運，以及二○年總統大選，藍綠兩黨可能出馬參戰的總統蔡英文、行政院前院長賴清德、國民黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等五人的勝算，進行細膩的推演預測。

中美貿易戰的結局將是兩敗俱傷

由於中美兩強長期對抗趨勢已明，從一八年第四季開始，悲觀氛圍逐漸瀰漫全球。劉君祖指出，今年全世界的運勢為澤水困卦，可說是掉到谷底了，也代表沒有外援，更沒辦法轉移資源避險，因為各國情況都不好。困卦的第一爻動，爻辭為：「入于幽谷，三歲不覿」，既已進入幽谷，當然再也無法回到過去成長的環境，且困於谷底的時間恐怕會很長。

中美兩國情況也不妙，貿易戰的結局將是兩敗俱傷。劉君祖說，中國今年得到水雷屯卦，第一、五爻動，變為坤為地卦。屯卦顯示資源貧乏，各方面都在收縮，不宜再任意揮霍。習近平的壓力也會很大，初爻代表基層民意，中國今年最重要的是穩住基礎，即使眼前可能吃點虧，但仍須以時間換取空間，畢竟目前還不是與美決戰的關頭。

劉君祖強調，對中國而言，今年會很辛苦，第五爻動代表處於君位的習，若能因應得宜，中國仍有恢復的機會。再看美國，今年的卦象是雷天大壯卦，第一、三爻動，變為雷水解卦。雖說打壓中國是民主、共和兩黨的共識，但由於內部問題很多，中美長期爭霸過程中，有時也會出現戰術性轉換進退，衝突暫不至於無法轉圜。

〈完整內容請見新新聞1665期〉