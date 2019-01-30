韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

【文／晏明強、張家豪、侯柏青、黃琴雅】

知名易學大家劉君祖、占星師江之、命理師陶文及能量大師梁茂淦，對韓國瑜的運勢及動向進行預測。得到的結果相當一致，那就是韓在豬年的氣勢極旺，韓流風潮短期內不會消退，但他也不可能轉戰總統，一定會專心當好高雄市長。

韓國瑜（左二）超高人氣持續不墜，占星師江之更分析顯示韓甚至會是台灣經濟的貴人。 攝影／顏麟宇 分享 facebook

上任已滿一個月的高雄市長韓國瑜，仍是政壇最火熱、討論度最高的人物。

由於他積極招商、用心鋪路，網路聲量對其市政表現也多偏向正面。今年正值總統大選起跑年，民進黨自然希望重創綠營選情的韓流能快速式微，而藍營卻期待韓的高人氣能有助國民黨重返執政。

韓國瑜的氣勢短期內不會消散式微

正因為韓國瑜超高人氣持續不墜，他是否可能代表國民黨直取總統大位，近日也引發各方熱議。

易學家劉君祖、占星師江之、命理師陶文及能量大師梁茂淦等四人都對韓國瑜的運勢及動向進行預測，得到的結果相當一致。他們都認為，韓國瑜在豬年的氣勢極旺，韓流風潮短期內不會消退，但他也不可能轉戰總統，一定會專心當好高雄市長。

劉君祖指出，今年韓國瑜的情況很單純，不會涉及總統大選，除非有什麼特殊的狀況，他不可能也不應該出來選二○二○年總統，因此不用考慮韓會離開高雄市。

做好高雄市政是韓目前唯一能做，也是唯一該做的事，而且他只要專心市政，也最容易見效。

「豬年的韓國瑜可說是『如日中天』，絕對沒有問題。」劉君祖說，韓得到的是令人一新耳目、有別於老國民黨的澤火革卦，第一、三、四、五爻動，變為坤為地卦，代表他在高雄主政將順應民意、包容，也不會挑起紛爭。尤其代表市長的第五爻動，爻辭為「大人虎變，未占有孚」，就是指變革後振作有為，有如老虎紋路一樣煥發，不用占卜就有信驗。

劉君祖強調：「卦象顯示未來一年，韓國瑜的運勢滿正面的。」只要在高雄專心去做，以他突破性的風格及做法，市政上定會有令人耳目一新的成績，而這也是南部民意所期待的事。韓國瑜的氣勢更不會如部分綠營人士所預期，會在短期內消散式微。

〈完整內容請見新新聞1665期〉