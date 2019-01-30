柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

【文／晏明強、張家豪、侯柏青、黃琴雅】

台北市長柯文哲無疑是二○二○年總統大選群雄逐鹿的最大「Ｘ因子」。他會成為藍綠陣營的「攔路虎」？還是竹籃打水白忙一場？本刊特別邀請四位大師，一起來預言柯Ｐ的大選運勢。

屬豬的柯文哲（中）在金豬年犯太歲，但又氣勢極旺。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

屬豬的台北市長柯文哲在金豬年犯太歲，但又氣勢極旺。《新新聞》特別訪問了劉君祖及陶文、江之、梁茂淦等專家，分從卦象、星盤、能量靈擺，窺探柯Ｐ二○二○年總統大選運勢，結果從參選意願、是否出馬角逐到勝選機率呈兩極結果。他究竟會掀起白色政治海嘯「扮豬吃老虎」？還是鏡花水月一場空？看來他的亞斯柏格症也讓天機更加難以預測。

劉君祖：有望勝選卻可能不選

兩岸知名的易學家、台灣周易文化研究會創會理事長劉君祖，研究所念的是環境工程，學生時代就追尋毓鋆（毓老）研究國學，多年來將易理應用在政治、軍事、經濟、文化等各個領域。劉君祖致力傳播易學，學生遍及社會各個階層，包括總統、政商要人與著名學者都曾受教於他。本刊多年來都請他為謮者解析新一年的國運。

劉君祖指出，豬年柯文哲得到火天大有卦，初、六爻動，變卦為雷風恒卦，基本上大有卦變為恒卦，運勢確實很不錯。初爻代表有基層民眾的支持，但動到第六爻而非第五爻就很有意思，因為第五爻才是代表實質最高權位，第六爻雖然也很好，但卻有置身事外的味道。

劉君祖分析，柯Ｐ卦象初、六兩爻動，顯示他雖有選總統的實力，但相較於總統蔡英文積極求連任，「退此一步即無死所」的處境，柯文哲想保持自身實力的完整，也就是「養望」，累積後續的能量。或許柯是所有可能參選且有希望勝選的人當中，最後決定不參選明年總統的人。

劉君祖說，柯Ｐ是否會選總統，將取決他對內外情勢研判，一定會拖到最後一刻才宣布。

若再看《焦氏易林》對大有之恒卦的斷辭：「典冊法書，藏在蘭台。雖遭亂潰，獨不遇災。」更顯示柯Ｐ待在現有位置上好好表現，在旁冷觀今年藍綠互鬥的混亂局面，保全實力讓自身「獨不遇災」，更有助營造未來有利的形勢。

劉君祖說，卦象顯示運勢雖佳卻另有想法，因此他為柯Ｐ是否會選總統再多追加了一卦，結果得到風火家人卦，這不是有心爭雄天下的卦，而有顧好自己的意涵。雖然各方認定柯Ｐ民調領先參選機率很高，但在吊足外界胃口後不選的可能性還是存在。

〈完整內容請見新新聞1665期〉