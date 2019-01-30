本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

【文／晏明強】

2018旺犬年，柯文哲和韓國瑜都很旺。柯P在無政黨奧援下險勝連任成功，並積極在全台各地「外溢」其白色力量的影響；韓國瑜也拿下民進黨治理長達20年的高雄，更在全台掀起「韓流」。台灣南北兩天驕在旺犬年都表現非常突出，送走旺犬迎來金豬，兩人還能繼續引領風騷嗎？

柯文哲（中）力挺的陳思宇（右）慘敗，但不代表柯P輸了。 攝影／郭晉瑋 分享 facebook

二○一九己亥豬年正值總統大選開跑之年，但不同於過往幾次總統選舉，人民只能在藍、綠兩個主流品牌中做出選擇，代表白色力量的台北市長柯文哲，很可能是讓藍綠兩黨二○年總統大位之爭終究白忙一場的最大變數。

陳思宇敗並不等同柯Ｐ輸

即使一月二十七日台北市士林、大同區立委補選，柯文哲力挺的子弟兵陳思宇得票不滿一萬慘敗，非但重創柯Ｐ競逐總統的氣勢，更凸顯他缺乏陸軍、組織空虛的弱點。但藍綠選戰操盤手仍不敢輕忽柯Ｐ參選總統的破壞力。

一位有豐富輔選經驗的國民黨人士就說：「柯文哲本來就是獨一無二的存在，柯家軍敗並不等同柯Ｐ輸，不論他是否參選，都能影響二○年總統戰局。不用懷疑，柯Ｐ必定是大選年最搶戲的主角之一，也是藍綠選戰沙盤推演的主要假想敵。」

而從去年九合一選後至今，各家總統大選民調結果來看，柯Ｐ幾乎都大幅領先藍綠參選人。美國杜克大學委託政大選研中心在一月初完成的「台灣國家安全調查」（ＴＮＳＳ）顯示，柯Ｐ與總統蔡英文、新北市前市長朱立倫相爭，柯以三成八的支持度，遙遙領先朱的二成一及蔡的一成五；ＴＶＢＳ一月下旬的最新民調也出現類似結果，柯Ｐ以接近四成的支持度，完勝所有藍綠對手。

據透露，國民黨輔選系統近日也發現，柯Ｐ在中南部的支持度竟比台北市高得多，他不僅獲得中間及年輕選民力挺，更分食了約一成五至兩成的藍綠原有票源，「即使沒陸軍只靠空軍，柯文哲也很可怕，希望他被立委補選慘敗嚇到，就此打消選總統的念頭。」一位國民黨黨務要角盤算說，只要柯Ｐ今年不出來，國民黨與蔡英文對決，搶中間及年輕選票不見得會輸；更何況白綠裂痕愈來愈深，綠營很難得到柯粉支持，對藍營選情也是一大利多。

〈完整內容請見新新聞1665期〉