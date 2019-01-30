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【編輯室報告】認真生活 撐起台灣

2019-01-30 15:16新新聞

攝影／郭晉瑋
攝影／郭晉瑋
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【文／編輯室】

旺狗年並沒讓台灣太暢旺，經濟成長率下修，年輕人依然對前途不樂觀；執政者未獲民心而在大選慘敗；北京武力恫嚇、外交封鎖步步進逼。《聯合報》選出的去年年度代表字是「翻」，台灣過去一年的確經歷不少翻騰，卻未翻出新章。

送犬迎金豬，皆盼新的一年更好，但國內外預測今年全球與台灣經濟都沒去年好，民眾得有「平穩過渡」的準備。本刊深度分析今年經濟展望與投資市場趨勢，有助讀者在逆勢中保本求利。

大環境平平，但台灣各角落不少認真生活的平凡百姓，寫出精采的生命詩篇，鼓舞扶持了周遭認識與不認識的人；他們在混沌歲月中點亮台灣，撐起台灣。我們以二十一頁篇幅介紹這些認真的人物，從他們身上可看到希望、得到力量。

在翻騰紛亂中，各領域都有人專注追求創新進步，生活中不可或缺的影視娛樂就是其一。「夯電視電影」為您介紹捲起浪潮的類型劇，創作者將本土結合懸疑或推理，摸索出商業模式並走向世界。

金豬年又是政治年，朝野開始為總統大選暖身。去年兩位「非典」政治人物韓國瑜以及柯文哲，一舉一動都受到全國矚目。今年賣菜老頑童與白目阿北運勢如何？又將掀起什麼政治波濤？

本期雙周合刊號於一月三十一日出刊，下一期將於二月十四日再與您見面，敬請期待。祝新春順心。

〈完整內容請見新新聞1665期〉

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新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

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