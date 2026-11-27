在追求目標與創業道路上，許多人總急著尋找一條直通成功捷徑，卻往往在未知風險與挫折中撞得遍體鱗傷。究竟該如何提高勝率、避開隱藏陷阱？

查理蒙格逆向思維 從失敗中找生路

談到如何提升勝率，首先必須正視可能導致目標破滅的潛在風險，進一步避開。閱讀人社群主編鄭俊德指出，過去曾有記者問查理蒙格如何成功，查理蒙格回答：「其實我也不知道為什麼會成功，但是我知道怎麼樣會失敗，就把那些失敗的事情都列出來，只要不做那些失敗的事，應該就離成功比較近一點。」因此成功第一條守則，就是遠離風險。

然而，規劃即便再完整，也總是會有意外，黑天鵝事件依然可能隨時突襲。例如：曾有一段時間，受電視劇影集CSI影響，鑑識科學引起大眾關注，當時美國作家馬里恩·羅奇（Marion Roach）與知名法醫病理學家邁克爾·巴登博士欲共同推出相關著作，目標成為熱銷書籍。他們寫下所有相關風險並一一避開，例如：曝光不足、讀者興趣不足、負評的影響…。然而最終書上市當天，竟遇到美國911恐怖攻擊，世人目光自然轉移。

鄭俊德提醒，遇到「非戰之罪」事件，需要調整心態允許自己失望，同時也相信若產品足夠好，再等一段時間靜待發酵，或再嘗試其他辦法。美國房地產帝國創辦人庫里·格拉斯爾（Curry Glassell）早年積極創業，也深知10次有9次失敗，為了做到那10%成功，他嘗試無數創業項目，包括幫律師拷貝錄影帶、販售電視與各種產品。

當他發現，成功人士共通投資都是房地產後，Curry決定販售房子，最終達成他的目標。當人們問他如何成功？

Curry指出：「允許自己承受那9次的失望。」只要對失敗的結果放寬心，撐過前面九次失敗，就能迎來一次成功。

關鍵決策的兩大守則：設定停損與擴展視野

但鄭俊德也指出，除了允許失望，也要設定停損點。他回憶，自己當年創業時帶著100萬本金，他評估只有創業5次機會，如果一個領域花掉10萬以上而未能看見收益就會停損，回去上班或者開啟其他創業項目。除了財務上的停損，他也強調「關係」同樣需要設立停損點。

其次，則是積極走入世界：「去接觸世界，比較能夠知道現在社會需要什麼，也在不斷累積測試，去探索賺錢機會。」

用「金髮女孩法」 轉個彎找到成功途徑

當發展不如預期時，懂得「轉個彎」往往能看見新商機。過去鄭俊德曾創立公關公司與政府部門合作閱讀策展，但他發現，前期需先投入心力、數百萬元策展，但資金需要等待結案半年至一年才能回收，且利潤不如想像中高。當手上同時有2、3個專案進行，公司需要有較大系統才能運轉，不如他對推廣閱讀的期待，因此他毅然決然放棄B2G(Business to Government，企業對政府)這條路徑，轉與其他公關公司配合、承包，反而較能維持穩定收益。

這也是《成功是場數字遊戲》書中所提到的「金髮女孩法」。在商業領域中，意思是指「軸轉」，也就是轉型或修正方向。鄭俊德舉例，YouTube網站一開始是做交友網站，但後來轉為大家拍影片上傳平台；Instgram一開始也只是一個拍照軟體，後來發現使用者想要分享照片，因此轉型為圖像為主的社交網站。有時是刻意修改方向，有時則是「無心插柳，柳成蔭」。但無論如何，允許自己失望、設定停損點，多方接觸世界，總能找到通往成功的途徑。

更多精彩內容歡迎參考《成功是場數字遊戲》

今周刊出版的《成功是場數字遊戲》。圖／今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

北平東路「林姓民眾」借的，蔣萬安喊看不到誰、問了團隊答案出爐！陳文茜好奇市府行政中立呢？他回這句話

00918新一季配息砍定了？就算只配1元，年化仍逾13％、今年比去年多領近9成！股價36→30元，現在進場正划算？

陳文茜質疑蔣市府「說好的行政中立」？轉發前幕僚貼文拆解北市路權3黑洞：查不到誰借的？門都你關上的

台股重挫逾萬點，他18天砸723萬撿便宜！0050、京元電加「這1檔」，孫慶龍公開抄底名單...為何現在出清股票是錯的

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】