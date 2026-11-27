【撰文．黃靖文】

00981A驚爆上億元違約交割！證交所週四(11/26)公告，由「瑤池金母」陳釧瑤操盤的主動統一台股增長ETF(00981A)發生違約交割，金額合計1億380.92萬元，這是國內首檔主動式ETF爆出違約交割。 當天恰好黃仁勳回歸輝達擔任執行長，全台普天同慶，包含00981A等個股與ETF都出現慶祝行情，股價一路漲停。 財經網紅葉育碩推測，可能是空軍放空失敗，卻回補不及，造成違約交割，但實際違約原因仍待釐清。

00981A驚爆破億元鉅額違約交割！近期台股大起大落，許多投資人上沖下洗，有不少投資人資金調度不及就釀成違約交割。證交所周四(11/26)公告，主動統一台股增長ETF（00981A）發生鉅額違約交割，金額高達1億380.92萬元，「這更是國內首檔主動式ETF爆出違約交割。」

根據證交所公告，華南中正、國泰敦南2家證券分公司，驚爆違約交割，金額高達1億380.92萬元，標的竟然是人氣主動式ETF，其操盤經理人陳釧瑤被投資人暱稱為「瑤池金母」，成為台灣首起「主動式ETF」違約交割。

黃仁勳回歸日！ 00981A大漲還違約？

弔詭的是，個股大起大落，投資人周轉不靈違約交割時有所聞。不過，在台股大漲日，買進ETF卻違約交割，就相當少見。若從台股「T+2」制度來推算，這次買進日為11月24日，當天00981A開盤股價就漲停鎖死。

財經網紅葉育碩在臉書上推測，第一種可能是做空的投資人，被暴力反彈嘎到受不了，結果碰上漲停無法回補。另外一個可能，則是看待台股全面漲停，決定「隔日沖」但沒想到25日再碰上台股重挫。

2026 年上市櫃已經有37檔違約交割揭露

「截至今天，2026 年上市櫃已經有 37 檔違約交割揭露標準，其中 35 檔個股、2 檔 ETF，00981A 這筆單筆金額排進今年第 3 名。最近市場真的很刺激，前幾天才有00632R 違約交割近 4,000 萬元，今天換 00981A 直接破億。真的是什麼事情都有可能發生」。

只是，攤開當天交易數據，00981A成交量高達199.71萬張，約為前一交易日51萬張的3.9倍，顯示即便股價觸及漲停，市場仍有大量賣方釋出籌碼。因此，是否真因漲停鎖死、空方無法順利回補而釀成違約交割，仍有待釐清。

什麼是違約交割？

只要投資人在下單成交後，於交割日付款失敗，無論如何都構成違約交割。證交所資訊公告，投資人若違約交割，除造成個人信用不良之外，未來辦理信用卡、銀行貸款困難，更可能面臨民事、刑事與行政等責任及後果：

民事責任：券商可收違約金，最高可收成交金額的 7%。若投資人帳戶餘額不足，券商依法可將投資人所持的股票變賣以償還違約金。

刑事責任：根據證券交易法第 155 條第 1 項第 1 款、第 171 條第 1 項第 1 款規定，在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1000 萬元以上 2 億元以下罰金。

行政責任：投資人的股票買賣帳戶可能被註銷，正在進行的股票買賣也可能被暫緩或終止。

影響信用紀錄：違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

如何避免違約交割

近來投資熱潮夯，提醒投資人除了要清楚了解自身帳戶餘額以避免造成扣款不足狀況發生，切忌下單前仔細檢查下單數量、價格等，更要審慎規劃投資方向，避免僥倖心態，暴露於無法承擔的風險，並不是賠償利息、停止下單就沒事了。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

北平東路「林姓民眾」借的，蔣萬安喊看不到誰、問了團隊答案出爐！陳文茜好奇市府行政中立呢？他回這句話

00918新一季配息砍定了？就算只配1元，年化仍逾13％、今年比去年多領近9成！股價36→30元，現在進場正划算？

陳文茜質疑蔣市府「說好的行政中立」？轉發前幕僚貼文拆解北市路權3黑洞：查不到誰借的？門都你關上的

台股重挫逾萬點，他18天砸723萬撿便宜！0050、京元電加「這1檔」，孫慶龍公開抄底名單...為何現在出清股票是錯的

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】