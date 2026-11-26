【撰文．林韋伶】

台股週三(11/25)面臨沉重賣壓，終場大跌1926.92點，收在38195.43點，從籌碼面來看，三大法人合計賣超829.55億元，土洋法人操作呈現兩極。 今年以來大舉在台股提款的外資仍不手軟，賣超金額高達1236.54億元，創史上第7大賣超，外資在期貨空單的佈局仍未縮手，空單再加2527多口到10萬5709口。 自營商亦同步賣超128.33億元，不過，投信則無畏跌勢，大舉進場低接護盤，逆勢買超535.32億元。

對於台廠基本面並無轉壞，但外資今年以來卻屢屢把台股當作提款機、大幅賣超，對此，野村投信國內股票投資部副總經理姚郁如剖析，有三項可能的因素：關帳獲利了結、面臨變現焦慮，以及觸及持股上限。

基本面好卻遭外資狂賣？野村投信姚郁如曝3大可能原因

台灣上市櫃公司基本面表現亮眼，但外資今年以來卻反其道而行，持續大舉提款台股，單日賣超動輒數百億元，面對「基本面好、外資卻狂賣」的矛盾現象，儘管外資無法一概而論，但姚郁如推估背後主要隱藏了避險基金獲利了結、AI 資本支出回收疑慮，以及大型權值股持股上限等三大關鍵因素。

關鍵一：避險基金口袋賺飽，「關帳」獲利了結

「我今年賺那麼多，我先不玩了！」姚郁如生動地轉述部分外資圈朋友的心態，她指出，許多避險基金（Hedge Fund）在過去兩年對台灣市場投入甚多，隨著時序進入年底，從10月到11月，許多避險基金已陸續「關帳」。

這些基金在今年已經累積了豐厚的獲利，因此選擇獲利了結，甚至有香港大型避險基金傳出將多空部位全數平倉的動作，成為10月以來外資賣壓的重要來源之一。

關鍵二：AI 投資「只出不進」，引發變現焦慮

除了基金關帳，市場對AI產業龐大資本支出的疑慮也是一大推手。姚郁如分析，市場一直擔憂AI相關的投資何時能帶來實質現金流回報，這種「只見投入、未見回收」的焦慮，促使許多投資人選擇「有獲利就先賣一些」。

加上近期美國大選後，市場擔心相關政策可能帶來延遲或禁令，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的相關雜音，都讓這一波賣壓來得「比較兇狠」。

關鍵三：大型權值股狂飆，觸及「10% 持股上限」天花板

第三個原因，則與基金的內控機制有關。姚郁如透露，許多外資基金設有單一個股佔總持股比例不得超過10%的上限規定，隨著特定「大型權值股」股價一路狂飆，姚郁如指出：「如果你權值股是買在500元，漲到1000元的時候，以後可能就要一直賣啦。」

這意味著，當股價大幅上漲導致權重超標時，經理人「就非得一直賣」，被迫進行被動式的調節，且能夠讓外資賣出這麼多半導體部位的，顯然就是那幾檔大家熟知的大型權值股。

資金流向何方？轉進ETF或流入印度

至於外資賣股後的資金去向，姚郁如觀察到兩個現象。首先，部分資金並未完全撤出台灣，而是轉進了ETF：「有些外資跑去買ETF，所以這一波其實殺ETF也殺得很兇，當外資砍ETF部位時，ETF就必須出來賣股票。」

其次，從區域資金流動來看，野村投信投資策略部資深協理黃韻潔分析，不只在台灣，連今年以來持續吸引資金淨流入的日本股市，最近幾週也開始出現遭外資減碼的情況；反觀印度等市場，近期吸引許多外資湧入，這顯示外資的賣超不僅僅是針對台股，更可能是整體區域資金配置的廣泛調整。

外資狂賣何時了？呂仁傑定調台股2大反攻要點

近期台股遭遇震盪，三大法人動向成為全市場緊盯的風向球。尤其，自營商在週二（11/24）單日出現逾810億元的驚人賣超，加上外資連續大舉提款，市場不禁焦慮：法人是否已全面看空？對此，華南投顧董事長呂仁傑明確分析，自營商的龐大賣超實為市場機制的結果，無須過度恐慌；然而，手握龐大部位的外資動向與未平倉空單，才是決定台股後市發展的真正核心。

面對外資連八日大舉賣超逾4000億元，呂仁傑觀察，外資主要是「趁有流動性的時候順勢調節，他以近期被外資大舉拋售的主動式ETF為例，點出外資精準的獲利邏輯：「主要考量有溢價，有溢價的東西我賣，順勢去調節」。

至於外資的口袋到底有多深？呂仁傑提出數據對比：「台股原先快5萬點的時候，台股市值120幾兆元，外資其實大概占了60、70兆元有」；相較於其龐大的總資產，「今年這樣出2兆多，其實還有很多、很多啦」。

此外，外資期貨空單仍維持在10萬口左右的高檔，呂仁傑推估，在現貨狂賣與空單未平倉的雙重壓力下，台股短期較難走出真正的多頭。

後市展望 緊盯12月初黃仁勳聽證會

呂仁傑明確定調未來的反彈訊號，關鍵在於外資必須「轉賣為買，以及期貨空單要看到回補」，並強調「外資的動向對後續盤勢來說很關鍵」。

對於關心後市切入點的投資人，呂仁傑建議時間面上必須緊盯關鍵的事件（Event），也就是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接下來的動向：「最重要的是黃仁勳12月初在美國國會要針對半導體的出口管制出席作證」，提醒投資人從中觀察美國政經決策對台股半導體板塊的實質影響。

自營商賣壓解密 為滿足投資人需求造市

至於週二自營商出現單日賣超逾800億元的賣壓，呂仁傑分析：「主要是避險部位的調節。」表面上看自營商賣超驚人，但若將數字拆解，其自行買賣部位其實是小幅買超15.86億元，高達800億元的賣壓，是來自避險部位。

他分析，當盤勢出現報復性反彈、投資人買不到現貨而轉進認購權證時，券商為了造市，在收回反向避險商品（如認售權證）後，就必須將現貨的避險部位平倉賣出，「這其實不代表自營商看空。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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